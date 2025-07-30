犯人逃19天 公文還在旅行／學者建議：保外醫治設預警機制

重刑犯保外就醫仍連續強盜性侵，竹監及矯正署都對社會大眾表達深切歉意。（資料照）

2025/07/30 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新竹監獄性侵強盜案受刑人江昱賢保外就醫，趁公文往返的空檔逃亡十九天到桃園市再犯下二起強盜性侵案，引起社會譁然。對此，銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎表示，基於人權考量，保外醫治制度並沒有問題，但現行制度中的「橫向聯繫」顯然不足，矯正體系、檢察體系間的串接應該做得更好，加上可對保外醫治的受刑人設立「預警」機制，就有機會避免類似脫逃犯案事件再度發生。

王伯頎說，受刑人就醫需求，若是一般非急性或重症治療等疾病，矯正體系都有與鄰近衛生醫療體系配合的標準作業程序，不太會出問題；至於急性或重症治療需保外醫治，不宜過度尊重受刑人要到原就診的醫院或要找原看診的主治醫師等要求，才不會增加矯正體系的負擔，如負責戒治工作的矯正人員移動距離等，而讓受刑人找到脫逃漏洞。

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不應逾假未歸才開始找人

「江昱賢的狀況，有點像是逾假未歸」，王伯頎說，矯正體系不該被動坐等受刑人依規定時間報到返監，逾假未歸才開始找人，更應建立起「預警」的機制，例如受刑人保外醫治結束後應於七月卅日報到返監，矯正體系七月廿日或七月廿五日就須提前列管，才能避免類似狀況；受刑人保外醫治過程中，矯正、檢察、警政、衛生醫療等體系的橫向聯繫，必須要更緊密，他相信只要相關體系之間的橫向串接機制良好，就能避免公文往返出現空檔，讓受刑人有機可趁。

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