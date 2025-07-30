保外就醫脫逃 連續強盜性侵／逃犯性侵第3女前 被捕

江昱賢被龜山警方逮捕。（警方提供）

2025/07/30 05:30

趁公文往返空檔做案

〔記者蔡彰盛、黃美珠、周敏鴻、鄭淑婷／綜合報導〕在新竹監獄服刑的強盜性侵重刑犯江昱賢因病獲准保外就醫，五月中狀況好轉，竹監依規定通知他到新竹地檢署報到、回監服刑，沒想到他竟趁公文往返的空檔逃亡，一天內連續在桃園強盜性侵兩名應召女，直到警方逮人才知道他是逃亡中的受刑人。

警逮人才知他是逃犯

上月廿一日凌晨，桃園市桃園區某商務汽車旅館傳出應召女遭綑綁性侵強盜，警方發現四十歲的登記入住者江昱賢應該在新竹監獄服刑，納悶怎跑到桃園犯案？隔天龜山區某汽車旅館也傳出應召女遭強盜性侵案，登記入住者也是他，當天深夜江男在桃園區另一處汽車旅館疑要犯第三案時被警方逮捕，檢方向桃園地院聲押獲准。

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矯正署及新竹監獄表示，江昱賢因犯強盜等罪、刑期十九年八月，獲准保外醫治時，殘刑剩四年六月，累進處遇晉至一級，最近假釋陳報日期為去年十月。因江男病情嚴重經台大新竹分院多次診治，醫師評估其病況複雜且有多重病因，需治療否則恐下肢癱瘓。

竹監經衡量其殘餘刑期、病況、醫療需求，且已進入準備復歸社會的陳報假釋階段，為顧及其健康醫療權益並避免其下肢癱瘓，陳報保外醫治獲准後，去年十一月四日起保外出監，到宜蘭縣的醫院進行手術與復健治療。獄方表示當時因江男的病情嚴重，依規無須全程戒護，但獄方均定期前往訪視。

竹監衛生科訪查人員五月評估江男病況已有改善，五月廿二日發文給江男於六月三日向地檢署報到返監執行，並副知地檢署知悉。

江昱賢躲在故鄉桃園犯案

矯正署與新竹地檢署表示，江男分別於六月三日、六月九日，分用電話跟聲請狀向竹檢聲請延緩入監，檢方六月九日收到新竹監獄報請矯正署廢止江男保外醫治的公文，隨即依法傳喚江到案，不到即拘。不料江男卻趁公文往返的空檔逃亡，新竹監獄知道後卻未通報警政機關以進行積極作為，讓本是桃園人的江男躲回桃園市犯案。

矯正署、竹監都道歉

矯正署表示，江男不知珍惜國家給予的醫療照護機會、毫無悔悟，予以譴責；對江男逃脫期間二度犯案，矯正署表達遺憾並對社會大眾表達深切歉意。

新竹監獄表示，本案依相關規定辦理，但基於社會道義與顧及民眾情感，獄方難卸責，對社會大眾表達深切歉意。

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