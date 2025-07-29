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    嘉市惡火爆炸延燒2戶 母子雙亡父燒傷

    嘉義市福州八街民宅大火，釀母子喪命悲劇。 （記者王善嬿攝）

    嘉義市福州八街民宅大火，釀母子喪命悲劇。 （記者王善嬿攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區福州八街一處四樓透天厝前晚十點多發生火警，曾經營瓦斯行的六十八歲孫姓男屋主及時逃出，有十％燒燙傷，孫男的四十一歲兒子與六十六歲陳姓妻子命喪火窟，另隔壁民宅兩名女子被救出；附近民眾表示，火警發生時曾聽到爆炸聲，還有人在門口看見瓦斯桶，嘉義市消防局副局長李宗儒說，火警原因待火調人員釐清。

    前晚福州八街有民宅發生火警，市消防局派遣六個消防分隊人車搶救，火警還延燒至隔壁民宅，晚間十一點十六分火勢撲滅。

    屋主孫男有十％燒燙傷，送醫治療，昨轉送嘉義長庚醫院加護病房，孫男兒子送醫不治，救援人員在三樓浴室尋獲孫妻陳女遺體；隔壁民宅兩女傷勢無礙已出院。

    隔壁民宅兩女傷 已出院

    附近民眾說，當時聞到塑膠味外出查看，發現該戶民宅起火，正要報警及通知屋主，突然聽到爆炸聲，隨後玻璃噴出、鐵門燒毀融化，不到十分鐘，火勢蔓延至三樓。

    李宗儒表示，消防員到場時，民宅一至四樓陷入火海，玻璃、鐵門毀損嚴重，門口雖發現瓦斯桶，但是因避免被火燒到搬至門口？還是火災與瓦斯桶有關？待鑑識調查釐清；透天厝四樓被鐵皮包住，火在屋內悶燒，民眾難脫困，也增加搜救人員搶救難度。

    檢警昨進行相驗，兩名死者外觀可辨識，死因為全身大範圍燒燙傷；市府西區公所區長柯國振前晚到場關心受災戶，他表示，孫家曾經營瓦斯行，多年前已歇業，符合安遷救助標準，將申請安遷救助並發放慰問金。

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