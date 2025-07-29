大雷雨 國道一號9車連環撞1死7傷

趙女前晚深夜駕休旅車行經國道一號銅鑼路段時，遇大雷雨失 控自撞護欄，造成9車連環追撞。 （民眾提供）

2025/07/29 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕四十歲趙姓女子前晚深夜駕駛休旅車行經國道一號北上苗栗縣銅鑼鄉路段時，當時大雷雨不斷，趙女不慎失控自撞外側護欄後車輛彈撞至內側護欄後，造成九輛車連環追撞事故，釀成一死七人輕傷；其中五十一歲方姓婦人當場失去生命跡象、送醫搶救後不治，方婦丈夫和兩名孩子則受到輕傷，一家四口一死三傷，真正事故原因警方調查、釐清中。

1家四口1死3傷

國道警方指出，趙女前晚深夜駕休旅車行經國道一號銅鑼路段時，當時下著大雷雨，趙女的車突然失控撞至內側護欄停止內車道，後方而來的車輛因閃避及煞車不及，造成一輛大貨車及八輛休旅車、轎車連環追撞成一團，事故車輛受創嚴重，現場一片狼藉，現場直到昨天凌晨一點才恢復交通順暢，各車駕駛人酒測值均為零。

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警方調查，傷者七人為趙女、賴男、賴男車內一名孕婦、陳男、許男與許男兩名分別為十一歲、七歲兒子，皆為輕傷，送醫後幸無大礙。

事故不幸造成一人死亡，死者方女為許男妻子，當場無生命跡象，送醫後仍傷重不治，一家四口一死三傷。據了解，許男當時從太太台南娘家驅車搭載一家人北上回桃園，沒想到遇到大雷雨，因閃避前車不及，被後方來車追撞，與妻子天人永隔。

積水打滑 鬆油門穩握方向盤

國道公路警察局提醒，國道車速快，用路人於雨天行車務必減速慢行，尤其遇到強降雨時車速務必降低，打雙黃燈提醒後方來車等，並加長行車安全距離，注意車前狀況；行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，控制行車方向，以減少打滑風險；平常亦應定期檢查胎紋深度並確保胎壓正常，以維護自身及他人的行車安全。

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