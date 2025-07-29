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    利用網路電話交換機亂槍打鳥／詐騙電話 可偽裝未顯示來電行騙

    詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，刑事局查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，刑事局查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕刑事局執行淨話專案，大舉掃蕩詐騙集團機房，查獲百餘處話務轉接據點並拘捕一○五名嫌犯；警方說，詐團利用網路電話交換機，目的就是逃避國際交換機的「境外來電語音警示」，加上若民眾看到境外電話有＋號，相對會提高警覺認為是詐騙，但網路電話交換機可透過網路轉成市話，以「未顯示來電」撥出給被害人，民眾稍一不察就可能上當。

    此波掃蕩其中一名嫌犯方仁盛，曾於二○○四年偽造時任法務部長陳定南戳章，向戶政單位調閱民眾及律師戶籍資料，偽造證件後，再冒用身分向銀行申辦代款及信用卡詐財，由於是第一個利用偽造證件進行信用卡詐財，因此有本土詐騙始祖稱號。

    警方調查，方嫌等人在網路以每台一千元價格，收購中國製網路電話交換機，再以每月五千元招攬下線申裝市話，並製作教學影片教導安裝網路電話交換機，他自己也裝設IPPBX申請八線市話，當中還有天道盟張姓成員涉案，電信偵查大隊掌握事證後，逮捕方嫌等五十六人，查扣網路電話交換機七十三台、工作用筆電等證物。

    另以袁嫌為首的詐團，今年二月在全台租下十三間套房申辦市話及網路，裝設網路電話交換機，再由柬埔寨詐團機房透過網路轉成市話，以未顯示來電亂槍打鳥給被害民眾，近二個月撥出近八萬通電話，偵七大隊逮捕袁嫌等七人，其中六嫌裁定羈押禁見。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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