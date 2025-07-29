翁陳屍水塔》醫師︰屍體恐污染用水 身體不適快就醫

台中市陳姓老翁被發現陳屍於頂樓水塔內，警方趕到社區大樓頂樓水塔採證。 （民眾提供）

2025/07/29 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市驚傳有老翁陳屍於社區水塔內，社區居民憂心喝到及洗到屍水；童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，屍體腐敗可能於水中產生細菌而污染用水，民眾不小心喝下或使用，可能引發腸胃不適或感染等症狀，醫師呼籲民眾若身體出現不適，趕快就醫。

台中市驚傳一名老翁陳屍水塔約十二小時，讓社區居民十分驚嚇，擔心自己使用或喝到屍水，恐衍生健康等後續問題。

請繼續往下閱讀...

對此，童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，腐敗的屍體會產生細菌等微生物，可能讓水質受到污染，腐敗過程也會有一些化學變化，產生有毒物質與氣體溶合於水中，飲用的話，可能會受有毒物質影響，或是出現腸胃不適的症狀，如果是洗澡的話，可能造成皮膚刺激，有傷口的話也可能會有感染問題，尤其是老人、小孩或是抵抗力差的族群。

他指出，若水煮沸後再喝，是可以殺死部分微生物，但是對於無法殺死的微生物，或是一些有毒物質，可能還是會對身體造成影響，或出現一些症狀。魏智偉表示，因未接獲喝過屍水的病例，只能呼籲居民若感覺身體不適，儘快就醫。

自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法