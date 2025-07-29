翁陳屍水塔 住戶驚不知喝多少屍水

台中市陳姓老翁被發現陳屍於頂樓水塔內，警方趕到社區大樓頂樓水塔採證。 （民眾提供）

2025/07/29 05:30

管委會緊急停水、洩水 聯繫廠商清洗與消毒水塔

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區某社區大樓於廿七日晚間爆出駭人事件，住該大樓的七十七歲陳姓老翁被發現陳屍於頂樓水塔內，該水塔屬大樓共用，住戶聞訊後人心惶惶，擔心不知已喝下多少屍水，「想起來全身發毛」，整個社區群組炸鍋，事發後第一時間，管委會關閉水塔緊急洩水，昨天請廠商清洗消毒水塔，希望住戶能安心。

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這起案件發生在前天假日，陳翁罹患多項慢性疾病，且與妻子分居，平日由外籍看護照料，近期久病纏身，當天上午看護放假外出，直到晚間七時四十三分，妻子探視陳翁時，見屋內無人，驚見屋內留下一張紙條，「當你們看到這張紙條，我已經在水塔了」，立即打一一九求助。

留書給妻「我已經在水塔」

台中市消防局消防員登上大樓頂樓查看，發現水塔開口開啟，一旁留有陳翁拖鞋，在水塔內發現陳翁屍體，已溺斃多時，警方現場勘驗研判，陳翁可能從梯子爬上水塔，採證後由消防員以繩索將遺體吊掛出來。

警方勘查顯示，陳翁屋內無打鬥跡象、門窗未遭破壞、大門呈關閉狀態，家屬表示死者長期服用慢性藥物，對死因無意見，警方昨天報請檢察官相驗，確認死因是溺斃。

屍體恐浸泡12小時

令住戶焦慮的是，這座水塔為大樓共用設施，是約一六七戶住戶共用的水塔，此案帶給住戶巨大心理衝擊，據估算，若死者上午在看護放假外出時就進入水塔，到晚間才被發現，屍體恐已浸泡水中長達十二小時，不少住戶驚恐萬分，整晚輾轉難眠。

有人直奔超商搶購瓶裝水，也有人擔心是否早已不知情「喝下不知多少屍水」，還有人用來洗澡甚至泡茶、泡咖啡，社區群組瞬間炸鍋，氣氛緊繃，社區管委會第一時間立即緊急停水、洩水，並且在昨天聯繫廠商清洗與消毒水塔，盼住戶能安心，但是也有住戶坦言，這段時間不太敢用水，畢竟還是有心理陰影。

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