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    掰「黃金儲值」投資 騙2公斤黃金／抄明仁會水房 逮10人

    警方攻堅，當場逮周男及四名共犯。 （記者王冠仁翻攝） 警方查扣贓款及黃金等相關證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方攻堅，當場逮周男及四名共犯。 （記者王冠仁翻攝） 警方查扣贓款及黃金等相關證物。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕廿二歲男子周庭德是竹聯幫明仁會成員，擔任明仁會旗下詐騙集團水房負責人，專門統籌分配車手取回的詐騙款項；該詐騙集團透過網路進行假投資詐騙，標榜可用「黃金儲值」進行投資。一名被害人面交被騙走二公斤黃金，還有人被騙走一千八百多萬元鉅款，警方追查蒐證多日，先逮五名車手，日前再逮周男與四同夥。

    明仁會周庭德是首腦

    台北市警中正一分局今年四月接獲報案，有民眾表示透過社群網站，看到投資廣告，對方聲稱有股票內線，可以低買高賣、穩賺不賠，甚至還說現在金價漲幅驚人，可用「黃金儲值」來操作投資。他信以為真，以面交方式將價值六百多萬元的二公斤黃金交給「理財專員」，對方事後卻消失無蹤。

    半年詐3千萬

    警方查出，這組詐騙集團大約從今年初開始行動，另名住在北投的被害人，也被相同話術，分六次被騙走大量現金，總計損失一千八百萬元。期間還有不少民眾也受騙上當，警方初步估計該詐團半年來詐取超過三千萬元。

    警方透過監視器畫面、被害人通聯，輾轉查出將黃金、現金取走的車手身分，陸續在雙北地區逮五名車手。警方根據車手的手機對話、通聯追查，發現這些車手最終都是上繳給周男。

    警方掌握周男身分進行跟監蒐證，掌握行蹤作息後，前往他新北市鶯歌區租屋處逮人，警方當場逮周男及他的李姓女友，以及張女、簡男、林男等四名共犯，查扣贓款三百四十多萬元、黃金九二五公克等相關證物。

    據悉，周男是水房負責人，其女友與共犯除負責水房營運，也透過通訊軟體、社群網站散佈「徵才廣告」招攬車手；周男等人平時遙控指揮車手取款，車手每次可獲得五千至一萬元不等酬勞。周男等五嫌落網後，警方還查出周男另涉及一宗毒品案，被判刑四半年，他未入監服刑被通緝。

    警方將周男解送歸案，讓他入監服刑，同時也將其餘共犯分依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，正深入追查其餘黨羽、贓款流向。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣黃金等相關證物。 （記者王冠仁翻攝）

    警方查扣黃金等相關證物。 （記者王冠仁翻攝）

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