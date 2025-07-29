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    利用網路電話交換機 亂槍打鳥行騙 警掃盪詐團 破130據點、逮105嫌

    詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，刑事局查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，刑事局查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/29 05:30

    淨話專案掃蕩 斷話二五三六門市話

    〔記者陸運鋒／台北報導〕詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）作為話務轉接工具，從境外撥打網路電話至境內轉接後，再以未顯示號碼的市話撥打給民眾，以亂槍打鳥行騙，刑事警察局本月九日執行淨話專案掃蕩，成功通報斷話市話門號二五三六門，查獲話務轉接據點一百卅處、查扣電信設備二一一台，拘捕一○五名嫌犯。

    阻詐三核心 攔話務、斷設備、溯源頭

    刑事局長周幼偉說，為壓制詐騙話務源頭，鎖定攔話務、斷設備、溯源頭三大核心，由詐欺犯罪防制中心統合十七縣市警局，針對轉接話務機房與IPPBX據點掃蕩，並持續與國家通訊傳播委員會（NCC）及電信業者合作，強化高風險話務偵測機制與涉案門號即時封鎖。

    NCC主任秘書黃文哲表示，經統計，今年一至六月已成功拒絕詐騙商業簡訊二一八三萬則、攔阻詐騙網域三一九七六件，未來將持續透過機關聯防及公私協力攔阻，並提升技術。

    刑事局分析，詐騙話術多以假檢警、銀行或親友，營造政府來電、金融異常及親友急事等，進行假冒公務機構及「猜猜我是誰」詐騙，且犯罪手法透過科技設備掩飾來源，使民眾難以分辨真偽。

    刑事局指出，執行淨話專案後，近兩週假冒機構（公務員）詐財案件趨勢，不管發生件數或財損方面，均較專案執行前大幅下降，其中發生數由一七○件下降到八十件，減少五十三％，財損由一億六六七二萬餘元降至三一七○萬餘元，減少八十一％。

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