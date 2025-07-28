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    空勤海豚直升機儀表數位化 救援再進化

    空勤海豚直升機駕駛艙儀表將升級數位化，提升飛行及救災效益。（空勤總隊提供）

    空勤海豚直升機駕駛艙儀表將升級數位化，提升飛行及救災效益。（空勤總隊提供）

    2025/07/28 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕內政部空中勤務總隊飛機肩負執行空中救災救援任務，維持飛機妥善與確保飛航操作安全，是空中救援機組人員飛行中所面臨最大挑戰，二○二五年行政院核定執行海豚直升機（N3+）升級中程計畫，規劃於二○三○年底前完成，將海豚直升機傳統駕駛艙儀表升級為數位化，提升飛行與搜救效益，一同與黑鷹直升機守護國人安全。

    空勤總隊表示，現役飛機總計有廿三架，包含UH-六○M型黑鷹直升機十四架、AS-三六五N型海豚直升機八架及Beech型定翼機一架，部署在我國北、中、南及花東等五個駐地，執行空中救災、救難、救護、觀測偵巡與運輸等五大任務。

    減輕飛行機組負擔 大幅提升安全

    其中，UH-六○M型黑鷹直升機為現代化科技機種，座艙已全面採用數位化操作介面；另海豚機因機齡漸高，經空勤總隊研議後，規劃做一次性性能提升，將駕駛艙原有傳統類比式儀表系統，改裝原廠最新開發航儀電套件，藉由最新科技提升為數位化座艙，將減輕飛行機組員操作負擔，大幅提升日夜間全時救援能力、任務達成率及飛航安全。

    空勤總隊指出，二○二五年一月十六日與海豚直升機原製造廠空中巴士直升機公司簽約，執行九架海豚機隊性能提升案，預計於二○二八年起逐年交機，投入執行空中救援任務，達成科技救災的新領域。

    空勤海豚直升機原有駕駛座艙儀表。（空勤總隊提供）

    空勤海豚直升機原有駕駛座艙儀表。（空勤總隊提供）

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