女學生控跆拳教練襲胸 裁准翻案

新竹地方法院的法官發現檢方沒有問完全部證人，也沒有深入調查被害人病歷，「疏未為此顯而易見的偵查手段」，偵查不完備與瑕疵檢閱卷宗「均屬一望即知」，最後裁定准許被害人提自訴。（資料照）

2025/07/28 05:30

法官：偵查不完備一望即知

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹女子小美指控，小學六年級時遭跆拳道陳姓教練襲胸，新竹地檢署認為證人只是轉述，全案只是小美單一指述而不起訴，小美提再議也被高檢署駁回，而向新竹地院提自訴，法官發現檢方沒有問完全部證人，也沒有深入調查被害人病歷，「疏未為此顯而易見的偵查手段」，偵查不完備與瑕疵檢閱卷宗「均屬一望即知」，最後裁定准許被害人提自訴。

小美指控，二○一九年九月教練陳男在台南市某飯店，誘使她進入他房間，違反其意願伸手進她內衣摸胸。隔年八月在新竹縣由陳男開車載她返家途中，又強行伸手摸胸得逞。

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時隔六年 檢不起訴結案

新竹地檢署認為證人是轉述小美所言，且本案實隔已久，查無其他證人在場或相關監視器影像畫面，只是小美單一指訴，不起訴結案。

提再議也被高檢署駁回

小美提再議後，高檢署也認為，證人所述案發情節，均轉述自被害人，小美所提出創傷後壓力症候群診斷證明書，乃去年二月前往就醫而開立，距案發時間已相隔數年，因此駁回再議。

小美不服，再向新竹地院聲請准許提起自訴，合議庭發現檢察官並未傳喚另名教練證人到庭作證，質疑檢方如何確保該教練親身見聞內容陳述的完整性？

有證人 法官裁准提自訴

小美同學還具狀給法官表明「小美說以前曾經被國小教練摸胸部，邊哭邊說，感覺到她很傷心。」顯見至少有同學有作證意願，其過往切身經歷也可能足以補強小美的指控。然而檢察官卻疏未為此顯而易見的偵查手段，逕稱「查無其他積極證據足認被告有何告訴意旨所指犯行」，其偵查顯不完備。

另外，合議庭認為，在妨害性自主案件中，如果單以「就診日期」與「案發時間」的間隔，即片面認定診斷證明書證明力不足，那麼幾乎所有兒少妨害性自主案件，都不可能以「被害者罹有創傷後壓力症候群」一事補強其指訴，進而認定被告犯罪。

高檢署沒有究明小美是否持續就診，也沒有調閱其病歷或諮商紀錄，更沒有確認小美所提診斷證明作成經過與其病症判斷依據的情況下，不僅缺乏具體憑據，也不免忽視精神醫學領域的高度專業性。

合議庭認為，本案偵查過程存在許多不完備之處，所認定事實亦有部分與證據不符的瑕疵，經檢閱偵查卷宗「均屬一望即知」，且概與本案構成要件事實補強密切相關，明顯足以動搖原不起訴處分結果正確性，最後裁准小美提起自訴。

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