慢車酒駕肇事 多是自摔

陳姓男子騎電動滑板車自摔受傷，酒測值高達1.18毫克，被重判8個月徒刑。（資料照，記者李立法翻攝）

2025/07/28 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署統計，近三年來全台慢車駕駛人酒駕發生傷亡的案件數，分別為三七一、三九四、四一二件，逐年增加。由於慢車速度不快，酒駕肇事較不容易對他人造成危害，因此絕大多數都是「自摔」；警方指出，過去就已發生多起慢車酒駕受傷的事件，政府應設法及時補上漏洞。

去年二月，屏東陳姓酒駕累犯，酒後騎乘電動滑板車行經枋寮鄉媽祖廟前自摔，受傷倒地後爬不起來，事後被查出當時酒測值達一點一八毫克，被警方依公共危險罪嫌送辦。前年五月，台北市謝姓男子酒後騎乘電動腳踏車上路，行經國防部門口時自摔，被警方查出酒測值○點三三毫克，也是被依公共危險罪嫌法辦。

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警方指出，慢車在法律上的定義，為時速廿五公里以下的交通工具，由於慢車速度本來就不快且幾乎無法載人，再加上民眾喝酒後，平衡感、視覺、感知都會受到影響，非常容易自摔，而且受傷的都是駕駛本人。

另一名警官則說，過去警界有不少「老鼠屎」知法犯法酒駕被抓，但其實警界對於慢車酒駕也有一套懲處標準。警務人員若騎乘人力為主的慢車，酒測值未滿○點一八，就會被記申誡一次，若超過○點一八，則是申誡兩次；若拒測，則是記過兩次。

如果警務人員酒後騎乘電輔車、微型電動二輪車等具備電力的慢車，則會被依照一般酒駕情況來進行懲處。

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