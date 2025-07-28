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    酒後騎Youbike也是酒駕／北市半年慢車酒駕 超過去年總數

    一名女子酒後騎YouBike被警方攔下開罰。 （資料照，民眾提供）

    一名女子酒後騎YouBike被警方攔下開罰。 （資料照，民眾提供）

    2025/07/28 05:30

    案件數隨Youbike擴建逐年增

    〔記者王冠仁／台北報導〕隨著酒駕罰則、取締標準趨嚴，沒想到間接導致全國的「慢車酒駕」的案件數逐年增加；以台北市為例，北市警方去年共取締五○七件慢車酒駕，今年一至六月，案件數竟高達七五一件，僅半年就超過去年總數。警界認為，這種現象顯示民眾對於酒後不能騎慢車的觀念有待加強，政府也應提高慢車酒駕的罰則，才能發揮嚇阻作用。

    台北市警局統計，北市警方在前年、去年、今年一至六月，取締慢車酒駕的件數分別為一二九、五○七及七五一件；肇事件數分別為廿五、廿九及九件；拒測件數分別為五十、八十六及九十三件。

    警方指出，民眾最常騎乘的慢車有三種，分別是一般自行車、電動輔助自行車（人力為主、電力為輔）、微型電動二輪車（電力為主），後二者在法律上的規定為最大行駛速率在每小時二十五公里以下。

    據現行道路交通管理處罰條例，酒測值達○點一五毫克還騎乘慢車，可處一千二百元至兩千四百元罰鍰，且被要求當場停止騎乘，拒測可處四千八百元罰鍰。

    若騎乘電輔車且酒測值超過○點二五毫克，警方會依該車當下是以電力或人力行駛，判斷是否涉犯公共危險罪。若酒測值達○點一五毫克以上未超過○點二五毫克者，員警會對當事人觀察，釐清有無達到無法安全駕駛的程度，再檢附「刑法第一百八十五條之三第一項第二款案件測試觀察紀錄表」移送檢方。

    慢車酒駕罰則輕 助長僥倖心

    一名交通專業的警官表示，慢車酒駕罰則相對於汽機車酒駕來得輕，再加上現今台北市Youbike建置數量多且廣，前半小時還免費，北市警方去年取締五○七慢車酒駕中，就有二○七件是Youbike，而且最多與次多的區域就是中正、信義區，顯見完善的都市設計，意外助長不少人酒後依舊心存僥倖、冒險騎乘的心態。

    警界認為，慢車酒駕的罰鍰相對偏低，難以發揮嚇阻作用，政府除了應該加強宣導，也應增加罰鍰以外的罰則，否則民眾恐怕依然會存在「酒後騎單車、頂多罰小錢」的僥倖心態。

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