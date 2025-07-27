留字條：非常抱歉 撞倒機車離去 不算肇逃

國光客運司機碰撞停放路邊的機車，導致機車倒地受損，司機在機車上留下字條離去。（警方提供）

2025/07/27 05:30

客運司機趕著載客

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛國光客運前天下午在苗栗縣頭份市區，不慎撞倒停路邊的機車，因為機車車主未在現場，客運司機趕著載客，將機車扶起，留下「非常抱歉」字條即離去。機車車主發現後報警處理，警方已聯繫上客運司機，通知前往警局製作筆錄，由於客運司機留有字條，不算肇事逃逸，但仍違反道路交通管理處罰條例「未依規定處置」，可罰一千元到三千元罰鍰。

頭份警分局昨天表示，分局於前天下午五點許接獲報案稱，頭份市中正路發生交通事故，經查為國光客運三十七歲陳姓男司機，駕駛客運車從和平路左轉中正路後，不慎撞到十九歲沈姓男子停放於路邊的機車，導致車輛倒地，機車後照鏡破裂等車損。

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客運司機陳男發現撞倒機車，停妥車輛下車將機車扶起，當下不見機車車主現身，考量還要載送乘客，於是在機車上留下字條，寫道：「不好意思，我是國光客運，因視線不佳、撞倒你的車，非常抱歉」即上車駛離。

機車車主沈男見字條後，報警處理，警方已聯繫上客運司機陳男，通知前往警局製作筆錄，後續將由雙方協調車損賠償。

刑事過關 違規仍罰

警方表示，客運司機留有字條，不算肇事逃逸，但違反道路交通管理處罰條例第六十二條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者」規定，可裁罰一千元到三千元。

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