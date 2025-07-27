假檢警新招：出示抗傳即拘拘票

詐騙集團視訊假拘票並威脅「抗傳即拘」，許女驚慌下出示雙證件。（記者鄭景議攝）

2025/07/27 05:30

女雙證件遭視訊截走

〔記者鄭景議／台北報導〕假檢警詐騙又出新招！刑事警察局本月二十三日接獲通報，住南部的許姓女子接獲自稱郵局經理來電，稱有不明男子持她的雙證件企圖開戶，假經理稍後轉接給詐團假扮的警方人員，進行「線上視訊製作筆錄」，還出示假拘票威脅「抗傳即拘」；許女驚慌下提供雙證件，雖機警查證後未受財損，但詐團已取得她的身分證及健保卡影像，擔心遭不法使用。

憂雙證遭不法使用

許女稱，來電者自稱苗栗府前郵局經理，表示有人拿她的雙證件要開設金融帳戶，詢問是否授權他人代辦。許女否認後，對方稱已通報警方，隨後幫她安排視訊製作筆錄，要許女出示身分證及健保卡配合「身分核對」。

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視訊過程中，假警方透過傳真與通訊軟體，傳送刑事拘票給許女，上面印有「抗傳即拘」。許女有些驚慌，但仔細查看拘票後發現疑點，包括機關印信與正式機關全銜不符，遂將文件交由律師協助查證，證實是詐團設局，她雖未遭財損，但雙證件影像已流出。

拘票不會用LINE傳

刑事局強調，傳票、拘票等司法文書屬強制處分，依法須由司法警察或檢警人員當面送達，不可能以傳真或LINE等方式傳送；本案出現的假拘票，從內容格式到細節皆有錯誤，但仍可能誤導不熟悉司法流程的民眾。

根據今年六月最新統計，詐騙財損金額前三名依序為假投資（三千一百九十四件，損失台幣四十五億元）、假交友結合投資（一千二百三十四件，損失十四億元）、假檢警詐騙（六百一十八件，損失十二億元）。若以平均每案損失金額來看，假檢警詐騙為所有詐騙類型之首，顯見其危害嚴重。

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