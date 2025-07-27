藏3個Air Tag在兒身 家暴男監控前妻 起訴

林姓男子把三個Apple Air Tag 定位追蹤器黏在兒子外套內、鞋墊下方與書包內追蹤前妻。基隆地檢署依違反家庭暴力防治法將林男起訴。 （記者林嘉東攝）

2025/07/27 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓家暴男為掌握前妻行蹤，趁探視兒子的機會，把三個Apple Air Tag定位追蹤器黏在兒子外套內、鞋墊下方與書包內，未料當天晚間就被前妻發現。基隆地檢署認定，林男藉Air Tag定位追蹤器竊錄監控前妻行蹤、生活作息等動態，違反保護令「禁止跟蹤」、妨害秘密等規定，依違反家庭暴力防治法將林男起訴。

林姓男子與前妻婚後，育有一子，二人後來感情生變而離婚，前妻取得小孩監護權，並於前年九月向法院聲請保護令獲准。

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去年一月間，林男趁探視五歲兒子的機會，瞞著小孩，把三個Air Tag定位追蹤器，分別黏在兒子的外套內部、鞋墊下方以及書包內。沒想到，林男當天晚上八時將兒子送回前妻的住處沒多久，黏在兒子書包內的Air Tag就被前妻發現，接著又找出另外二個Air Tag，前妻氣炸報警。

林男坦承，他裝三個Air Tag定位追蹤器在兒子外套等處，透過自己手機內的應用程式APP，竊錄前妻是否回家、生活作息等動態。

檢方認定，林男偷裝三個Air Tag 定位追蹤器，竊錄前妻行蹤等行為，除違反保護令禁止跟蹤、騷擾等規定，還觸犯妨害秘密「無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪」，依刑度較重的違反家庭暴力防治法起訴。 Air Tag是蘋果公司開發的物品追蹤器。它使用藍牙信號、內建Apple U1超寬頻晶片的iPhone進行定位，透過手機應用程式APP就能顯示Air Tag位置，掌握被追蹤者所在地。

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