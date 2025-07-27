「深夜警力薄弱攔不住」躲過國3玩命飛車 駕駛嚇破膽

國道3號南投竹山段昨天凌晨發生死亡車禍，1輛休旅車逆向行駛，國道警察設2處攔截點，均未停車，逆飆55公里後與轎車對撞，2名駕駛死亡。 （中央社）

2025/07/27 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道三號南投竹山段，昨凌晨發生逆向休旅車與順向轎車對撞的兩死事故，警方雖兩度攔截，仍未能阻止車禍。國道八隊警方表示，深夜警力較為薄弱，當時分別派巡邏車與工程車在嘉義竹崎、南投南雲路段攔截，惟逆向休旅車刻意閃避，以致攔截未果。

開錯車道應停路肩

該輛休旅車逆向往北行駛時，開到雲林路段就有用路人驚險遭遇。一名南下的車輛駕駛原本開在漆黑車道上，突然發現遠方出現疾駛而來的燈光，嚇得緊急切換車道閃避；駕駛說，親身在國道上與玩命的逆向飛車交會，真的「嚇破膽」，質疑國道上怎會有逆向車輛高速奔馳，如果開錯車道而逆向，為何不停在路肩或掉頭。

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國道八隊警方表示，昨天凌晨接獲有車輛逆向行駛後，就派一輛國道巡邏車到嘉義竹崎交流道的攔截點，停在外線車道由員警下車指揮停車，因內線、中線車道仍有空間，加上休旅車刻意閃避，無法攔停這輛車。

之後再派工程車至南雲交流道的攔截點，停在內線車道，由工程人員指揮停車，但休旅車仍閃過工程車，二度攔截未果。警方坦言，深夜警力確實較為薄弱，僅能派遣就近的巡邏車趕往攔截。

警方提醒，民眾在高速公路迴車、倒車、逆向行駛，可處六千元至三萬六千元罰鍰，若不慎逆向誤闖，應立即靠邊尋求安全處所停車避難，開啟車輛警告燈，擺放故障標誌，並通報警方協助。

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