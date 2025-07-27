司法官學院：廠商誤刪資料所致

司法官學院日前通知64期學員分發的名次有誤，將重新通知，引發學員與家屬質疑。（資料照）

2025/07/27 05:30

院長吳巡龍 親自向學員說明

〔記者王定傳／台北報導〕對於司法官學院日前通知學員變更名次，引發學員與家屬質疑一事，司法官學院表示，原因是廠商先前為排除程式異常，誤刪系統內部分資料，致其中一項學科未依配分比例計算；院長吳巡龍為了安定學員心情，前天已親向學員說明成績計算有誤，並請廠商修正系統錯誤、重新計算，預定廿八日下午將再次向學員說明，同時公布更正後的成績與名次。

司法官學院指出，學員相關考試與評分的原始資料、各項數據與更正後的成績，學院都會妥善保存，以供檢視，且學員考試都彌封處理，評分講座無從得知學員身分，絕無黑箱。

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院方致歉 更正後開放複查成績

對於家長質疑品操等項過於主觀，司法官學院說，學員品德學識成績評定，學院均設有明確規定，由院長、主秘、組長、導師、實務學習階段指導法官、檢察官等人員，綜合參酌學員兩年期間的考評結果、獎懲、請假紀錄、平時考核紀錄表、品德學識初評考查表、特殊異常情事通報及輔導紀錄表等資料後，審慎評定此部分成績，盡力排除評定主觀影響。

至於這次事件，院方說，廿四日公布六十四期學員成績及名次，並依例開放學員複查，有學員發現其中一科成績有疑義並反映，學院立即洽請程式設計廠商至學院共同查對，結果查出是廠商誤刪系統內部分資料所致，對本次事件造成學員及家屬困擾、緊張不安，至感歉意。

院方說，廿八日公布更正後的成績與名次，仍會開放學員複查成績。

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