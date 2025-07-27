名次突更動 新人司法官分發挨轟黑箱

司法官學院日前通知64期學員分發的名次有誤，將重新通知，引發學員與家屬質疑；院長吳巡龍為了安定學員心情，前天親向學員說明。（資料照）

2025/07/27 05:30

司法官學院：計算程式出問題

〔記者邱俊福／台北報導〕司法官學院六十四期學員，已完成為期二年的司法官養成教育，本月廿四日公布學員名次，作為分發服務地區的依據，未料發給各學員成績、名次通知書後，破天荒地不到一天時間，院方突然稱「計算程式有問題」，該次通知的名次有誤，近日再另行通知新名次，此舉引發部分學員與學員家長不滿，質疑整件事是黑箱作業。

傳某學員因有背景 名次往前

前天下午四時，司法官學院院長吳巡龍召集所有學員說明，表示是計算程式出問題，才要重新計算名次。部分學員與家長認為，歷年成績都用同樣的計算方式，設計廠商怎麼可能突然出問題，而且近日已在流傳，指某學員的親友有法官等背景，學院可能是為了把該名學員的名次往前挪，才會將原本出來的名次作廢；一名學員家長不滿表示，如果連司法官學員分發都可能出現黑箱作業，民眾如何相信司法。

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六十四期司法官共一六二人，預計下月五日選填單位，法官缺額八十一個已經公告，司法官學院於廿四日發給每位學員個人成績單和名次，但到了晚上，突然通知所有學員，表示要變更名次，引發譁然。

家長：史無前例 讓人不安

有學員家長說，學院給得成績與名次，除考試成績，還根據品操等多個項目，主觀意識很強，過去從未發生過公布學員名次後，竟再變更的情況，院方表示這幾天會重新變更名次後再通知，讓人感到不安，因為只要往後退一個名次，分發服務的地區可能就會天差地遠，嚴重影響學員權益。

我國司法官的任用，主要經司法官特考錄取者，先接受法務部司法官學院進行為期二年的職前訓練，訓練評核成績合格者，始完成考試程序，而得以依志願與名次分發為候補檢察官或法官，再接受五年的考核程序與一年試署後，才能派任為實任的檢察官或法官。

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