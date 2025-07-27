休旅車國道三逆行撞車 雙亡 水上往北逆飆55公里 酒駕釀禍

國道3號休旅車逆向對撞轎車，造成2車駕駛死亡，有駕駛在其他路段遭遇該輛逆向休旅車，嚇得緊急閃避。（民眾提供）

2025/07/27 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕一輛休旅車昨天凌晨從嘉義開上國道三號，不僅破紀錄地一路逆向行駛在車道上長達五十五公里，還狂飆突破兩個警方攔截點，最後在南投與順向駛來的轎車對撞，廿五歲葉姓轎車駕駛身亡，逆向的六十一歲李姓駕駛被拋出車外送醫不治，抽血驗出李男酒駕上路，疑受酒精影響做出瘋狂駕車行為。

李男家屬避談車禍，僅稱「不知道他要開車去哪裡？」葉男母親質疑：「為何休旅車可以逆向這麼長的距離，都沒攔截到？」她認為縱容休旅車逆向，就是害用路人未能及時注意到，使國道缺乏安全保障。

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突破警方兩個攔截點 竹山肇事

國道八隊警方表示，電子收費紀錄顯示，休旅車從嘉義水上就逆向，凌晨一點接獲該車出現在嘉義中埔南下路段，馬上派一輛巡邏車於竹崎交流道攔查，但該車持續逆行，之後再派一輛工務段的工程車在南投南雲交流道攔查，仍拒不停車，後來在竹山路段發生對撞事故。警方說，深夜警力薄弱，仍試圖阻止該車逆行但沒攔住。

葉男遭撞後卡在車內，搶救出來時已因四肢骨折、腰椎斷裂殞命；李男飛出車外重摔落地，身體多處骨折傷重不治。

25歲兒枉死 母：竟可如此開車

枉死的葉男當時開車欲返回雲林崙背鄉住處。葉母泣訴，孩子還這麼年輕，遭撞後整個人都變形了，這場車禍真得太誇張，完全不能接受，也感到納悶，為何國道上可讓休旅車如此囂張行駛，害她兒子連閃都不能閃，來不及反應就這樣死了。

國道三號南投竹山南下路段，休旅車（圖左）逆行55公里後，與順向轎車對撞，造成兩車駕駛死亡。（民眾提供）

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