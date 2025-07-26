台灣人助中國詐團發16萬簡訊騙台灣人

詐騙集團發送的假貸款簡訊。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/26 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕六十三歲張姓男子涉嫌勾串中國詐騙集團，協助向國內簡訊代發平台業者申請群發服務，對不特定民眾發出假貸款簡訊，短短二個月發出十六萬則騙取帳戶，並用於詐騙台灣民眾，甚至部分被騙帳戶民眾，還被詐團誘使提領帳戶內贓款，成為車手共犯；刑事警察局偵七大隊第一隊發動二波查緝行動，逮捕張男等七人，依加重詐欺、洗錢與組織犯罪等罪移送高雄地檢署偵辦。

帳戶被騙 有人還領款成詐團共犯

警方調查，住在金門的張男，利用經常往返兩岸機會勾結中國詐團，去年四月至五月間，向國內簡訊代發平台業者申請群發服務，對不特定人發出大量「萬事皆可貸…低門檻…」的假貸款簡訊，吸引有貸款需求的民眾，依簡訊加入詐團的LINE群組，之後詐團再以能幫忙製作帳戶薪轉紀錄的假金流，以利申請貸款等話術，騙取民眾交付帳戶。

請繼續往下閱讀...

詐團利用「猜猜我是誰」、「假買家騙賣家」等手法行騙，受害民眾款項匯進騙來的帳戶；另還有部分被騙帳戶的民眾，被詐團以製作金流存入款項，需協助提領為由，將其他被害人匯進帳戶的錢領出，成為詐團車手。

警方今年初追查受害民眾遭簡訊詐騙情節時，進而追出簡訊來源，隨即發動二波查緝行動，逮捕張男與詐團車手等七人到案，其中有二名車手是申請貸款被騙帳戶的被害人；警方查扣多支犯案手機、金融卡等贓證物，將全案移送法辦。

警方查扣犯案手機、金融卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法