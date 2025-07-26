手機監控聽到媽慘叫…衝回家驚見父殺母再自殘

警方帶走疑似凶器的水果刀。（讀者提供）

2025/07/26 05:30

母亡父搶救中

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市六十二歲薛姓男子昨天上午涉嫌在家持利器殺害五十八歲陸姓妻子後自戕，妻子左胸嚴重刀傷送醫不治，薛男頸部、手腕多處刀傷，仍在醫院搶救。有鄰居稱，這對夫妻過去感情和睦，但據了解近半年來，薛男懷疑有人要害妻子，叫妻子別出門，兩人發生爭吵；警方表示確切切行凶動機，有待調查釐清。

昨天上午十點半，薛男大女兒從鳳山趕回屏東，衝到鄰居家請鄰居幫忙照顧小孩後，就急忙去處理父母的事，鄰居當時以為是小孩子發生事情，後來才知是薛姓夫妻出事。

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據了解，薛家子女擔心父母年事漸長，在客廳和廚房安裝監視系統，昨天案發時，嫁到高雄鳳山的大女兒從手機連線中聽到母親慘叫聲，因鏡頭未拍到人，打電話回家沒有人接，趕緊帶著孩子開車回屏東，驚見父母在廚房倒臥血泊，報案求救。

近半年常爭吵

鄰居表示，薛男經營企業行，從事3C系統整合儀器及電腦自動化圖控儀電工程，和陸姓妻子結婚超過三十年，育有二女一子，大女兒住鳳山、二女兒在北部工作，兒子從事監視器工程。鄰居說，薛家房屋是祖傳的三層樓透天厝，經濟無虞，夫妻感情還算和睦，妻子當志工，平常沒有聽見二人會爭吵，前天早上還看到薛男出門買早餐。

但據了解，薛男疑精神狀況不穩定，近半年懷疑有人要害妻子、想騙妻子的錢，叫妻子不要出門，夫妻因此爭吵；另有鄰居表示，案發前一晚薛男遇到鄰居卻不理人，有點反常。

警方調查，薛男無家暴紀錄，行凶利器疑為水果刀，正進一步調查案發原因。

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警方封鎖現場蒐證。（記者羅欣貞攝）

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