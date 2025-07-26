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    首頁　>　社會

    船長兒子：重提此事 心情沈重

    2020年底在夏威夷海域失聯的宜蘭縣蘇澳籍「永裕興18號」漁船，當年拖回南方澳漁港，船上10名船員迄今下落不明。 （資料照）

    2020年底在夏威夷海域失聯的宜蘭縣蘇澳籍「永裕興18號」漁船，當年拖回南方澳漁港，船上10名船員迄今下落不明。 （資料照）

    2025/07/26 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕五年前失聯的宜蘭縣蘇澳籍「永裕興十八號」漁船，後來雖找到船，但李姓船長和九名印尼籍船員下落不明，如今傳出疑為船員拋海的求救瓶中信。船長兒子不願受訪，一名李家親戚私下說，船長兒對於出現瓶中信，認為重啟調查當然是好事，但不該浪費太多社會資源，也須顧及媽媽感受，現今重提此事，心情有點沈重。

    很怕希望又失望

    蘇澳區漁會總幹事陳春生說，這幾年家屬當然很難過，還面臨經濟上問題，漁船也賣不掉，兒子只好繼續經營漁業，出海捕魚，不然家庭狀況只會更糟。李姓船長親戚說，船長家屬低調，是因為怕「希望又失望」，帶來二次傷害。

    漁會轉請政府正視及查證

    陳春生說，海難發生以來，大家都很關心也很難過，原以為就這樣塵埃落定，沒想到昨天傳出新消息，網路稱船員受困荒島、無人島，到底是不是真的？漁會也不知道，已轉請政府正視及查證，畢竟人命關天，如果真有人受困，當然必須加以救援。

    不過，瓶中信有拿給仲介公司的印尼翻譯看，信裡只是求救，並沒有要外界趕快去接他們回來，表達方式也很奇怪，如果船長還在，應該會寫中文，不會在文末只留一個「李」字，瓶中信的真假有待商榷。

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