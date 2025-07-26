5年前10船員人間蒸發／瓶中信漂到愛爾蘭：我們在無人島

事隔近五年竟傳出永裕興十八號船員以印尼文發出求救的瓶中信。（取自王浩宇臉書）

2025/07/26 05:30

〔記者游明金、邱俊福／綜合報導〕二○二○年底，宜蘭縣蘇澳籍「永裕興十八號」漁船在夏威夷中途島海域失聯，後來尋獲漁船，船上空無一人，台籍李姓船長與九名印尼籍船員下落不明。近五年後，近期有愛爾蘭網友拾獲船員以印尼文寫得求救瓶中信，稱「永」號出事後，有三名船員漂流到無人島。

中途島海域失聯 認定遭風浪侵襲

當年拖回「永」號空船，經宜蘭地檢署勘查認定，船身有多處結構損害，應係遭受多次、多方向風浪侵襲造成，船上未發現有與凶殺、刑案相關的跡證，因此於二○二一年六月一日將案件簽結。

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沒想到近期出現求援瓶中信，此事讓台籍船長部分家屬重燃一絲希望。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，漁會已轉請政府希望加以重視並查證，透過國際救援組織找看看無人島在哪裡？

海巡署表示，當年發現船的漂流位置，有確切目標，因此能立即派艦救援，如今先不論瓶中信的來源與真偽，若要救援，還須查證要到何處尋人，在救援作為上有實際上的困難。

印尼文書寫 文末寫船長中文姓氏

桃園市前議員王浩宇在臉書上表示，愛爾蘭有網友撿到瓶中信，瓶中紙條用印尼文寫著：「請幫忙，我們從十二月廿日就迷路了，我們有三個人在這裡，我們不知道這個島的名字，有人受傷了…SOS」；文末用國字寫上船長姓氏「李」及「永裕興十八號」的英文字。王浩宇說，相關內容是在國外論壇發現，並引起討論，但要撿到瓶中信也不容易，相關單位可介入了解。

「永」號於二○二○年九月二十六日從南方澳出港，前往太平洋捕鯊魚、劍旗魚，同年十二月三十日，李姓船長妻子聯繫不上該船，通報協尋；經定位，船隻疑在夏威夷中途島附近海域失聯。翌年一月十一日國搜中心依美國定翼機拍攝的照片比對，認定是「永」號，海巡署船鑑前往救援，發現船上空無一人，三月八日把船拖回南方澳，總共航行五十七天、一萬八二五○公里，打破我國航行救援紀錄。

國家運輸安全調查委員會調查研判，船上人及救生筏失蹤原因可能與爆發性氣旋有關，資料顯示「永」號在作業水域遭遇一個爆發性氣旋達蒲福風級十一級（含以上），可能浪高九公尺以上，船身遭波浪強烈橫搖、縱搖及左右搖擺，導致結構多處嚴重損壞與坍塌。

事隔近五年竟傳出永裕興十八號船員以印尼文發出求救的瓶中信。（取自王浩宇臉書）

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