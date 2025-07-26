Google驚見自己身分證號 基市府洩個資判賠2萬

基市政府違法揭露黃姓女地政士身分證統一編號。基隆地院認為有過失，判市府須賠黃女2萬元國賠。（記者林嘉東攝）

2025/07/26 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕基隆市政府三年前公告處分黃姓女地政士停業三個月，在政府公報與官網上揭露黃女的身分證統一編號。黃女去年七月透過Google搜尋引擎，查到自己的身分證號出現在網路上，請求國賠；基市府抗辯黃女無財產損失，願賠五百元。基隆地院認定市府違反個人資料保護法，揭露黃女個資的時間長達二年六個月，判決基市府敗訴，應賠償黃女二萬元。

公告罰地政士 個資未去識別化

黃女提告主張，她違反地政士法第廿六條第一項規定，基市府二○二二年間處分她停業三個月，並將該懲戒處分「懲戒決定書」公告在市政府官方網站及刊載在紙本市府公報；未料去年七月，她接獲客戶告知，利用Google網路搜尋，就可查到她的身分證統一編號，基市府未經她的同意，擅自在公報紙本、網路公告曝露她的身分證號，又未進行去識別化措施，依此提起國賠訴訟，請求賠償廿萬元。

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基市府抗辯，黃女違反地政士法的規定屬實，市府依規停止黃女執行業務三個月處分，並公告政府網站及函送紙本給相關機關，依法行使公權力，無侵害黃女權利之故意或過失，且黃女無實際財產上損害，市府願賠償五百元。

基市府只願賠五百 被法官打臉

法官認為，身分證統一編號屬於高度私密性的個人資料，未經本人同意，他人不應擅自公開，現今社會對個人資料保護的意識抬頭，並訂有個資法規範個人資料的蒐集、處理及利用，基市府未經黃女同意，擅自在政府公報紙本與官方網站公開黃女個資，顯有疏失，審酌揭露黃女個資時間長達二年六個月，判基隆市府賠償黃女二萬元。

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