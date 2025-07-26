前獅子會長 淪車手詐千萬

高等法院台中分院考量蔡男認罪，改判二年二月。（資料照）

2025/07/26 05:30

曾經樂善好施 加入投資詐欺集團 二審判2年2月 不得緩刑

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾當過獅子會會長、學校家長會會長的蔡姓男子，竟於二○二三年加入詐欺集團當車手，向謝姓被害人取走一○九九萬元現金，一審依共同犯詐欺取財罪判刑三年。蔡男上訴表示，過去擔任獅子會長時多次捐款行善，他願意認罪並分期付款賠償被害人一八○萬元和解，盼能減刑及宣告緩刑；二審將他改判二年二月，但不宣告緩刑。如最後依此確定，須入獄服刑。

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認罪賠一八○萬和解

判決書指出，蔡男與洪姓男子於前年四、五月間三度到彰化縣，向誤信虛擬貨幣（泰達幣）投資可獲利的謝姓男子，取走三八九萬、三四○萬與三七○萬元，分工方式由蔡男假冒幣商及取款，洪男在附近把風，二人得款後一起搭計程車離開，把現金交給代號「麥克」的上級。

後來謝男察覺受騙，與警方設下「請君入甕」之局，與蔡男二人約在一家超商面交一百萬元，經警方埋伏逮捕，蔡、洪稱沒有獲得報酬。

彰化地院一審時，蔡男辯稱自己是幣商，洪男說自己是蔡男的助理，「我跟著他學賣二手車」；法官詢問蔡男虛擬貨幣交易細節，蔡男卻說「不知道要怎麼回答」，法官認定二人辯詞不足採信，依共同詐欺取財罪判蔡男三年、洪男二年八月徒刑。

刑度逾二年 定讞就得關

洪男上訴二審，辯詞與一審相同，被高等法院台中分院駁回。蔡男改口認罪，拿出獅子會聯絡名冊與活動照片、捐款紀錄等，證明自己過去擔任獅子會長期間，多次捐款做公益，他因一時不察而犯案，與被害人達成賠償一八○萬元和解及每月分期給付，已經支付首期，未來一定如期給付，請求減刑並宣告緩刑。

高等法院台中分院考量蔡男認罪，改判二年二月，但刑度仍逾二年，不符緩刑要件，因此不宣告緩刑；還可上訴。

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