為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前獅子會長 淪車手詐千萬

    高等法院台中分院考量蔡男認罪，改判二年二月。（資料照）

    高等法院台中分院考量蔡男認罪，改判二年二月。（資料照）

    2025/07/26 05:30

    曾經樂善好施 加入投資詐欺集團 二審判2年2月 不得緩刑

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾當過獅子會會長、學校家長會會長的蔡姓男子，竟於二○二三年加入詐欺集團當車手，向謝姓被害人取走一○九九萬元現金，一審依共同犯詐欺取財罪判刑三年。蔡男上訴表示，過去擔任獅子會長時多次捐款行善，他願意認罪並分期付款賠償被害人一八○萬元和解，盼能減刑及宣告緩刑；二審將他改判二年二月，但不宣告緩刑。如最後依此確定，須入獄服刑。

    認罪賠一八○萬和解

    判決書指出，蔡男與洪姓男子於前年四、五月間三度到彰化縣，向誤信虛擬貨幣（泰達幣）投資可獲利的謝姓男子，取走三八九萬、三四○萬與三七○萬元，分工方式由蔡男假冒幣商及取款，洪男在附近把風，二人得款後一起搭計程車離開，把現金交給代號「麥克」的上級。

    後來謝男察覺受騙，與警方設下「請君入甕」之局，與蔡男二人約在一家超商面交一百萬元，經警方埋伏逮捕，蔡、洪稱沒有獲得報酬。

    彰化地院一審時，蔡男辯稱自己是幣商，洪男說自己是蔡男的助理，「我跟著他學賣二手車」；法官詢問蔡男虛擬貨幣交易細節，蔡男卻說「不知道要怎麼回答」，法官認定二人辯詞不足採信，依共同詐欺取財罪判蔡男三年、洪男二年八月徒刑。

    刑度逾二年 定讞就得關

    洪男上訴二審，辯詞與一審相同，被高等法院台中分院駁回。蔡男改口認罪，拿出獅子會聯絡名冊與活動照片、捐款紀錄等，證明自己過去擔任獅子會長期間，多次捐款做公益，他因一時不察而犯案，與被害人達成賠償一八○萬元和解及每月分期給付，已經支付首期，未來一定如期給付，請求減刑並宣告緩刑。

    高等法院台中分院考量蔡男認罪，改判二年二月，但刑度仍逾二年，不符緩刑要件，因此不宣告緩刑；還可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播