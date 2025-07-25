假車牌無所遁形 警方車辨系統可監控逮人

新北市刑大查獲郭男在網路平台販售假車牌，警方 破獲工廠，查扣假車牌、雷射切割機。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/07/25 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑警大隊破獲台灣首個一條龍經營的假車牌製作銷售不法集團。警方過濾買家身分時，發現假車牌風潮原由骨董車蒐藏玩家引領，從國外買入後懸掛在老車上，後來國內有人認為有利可圖，直接在境內客製化出貨，讓拼裝車主、車牌毀損者、罰單違規大戶、甚至想隱匿行蹤的通緝犯等心存僥倖者如獲至寶，有人還購買多個不同車牌，不時更換使用。

事實上，以為只有被警方攔查時才可能發現車牌有假、甚至誤以為被攔檢也可能過關的假牌使用人，只是心存幻想，現今警方祭出「車辨雲龍系統」，並與ETC業者合作，很容易就可揪出假車牌使用者。

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警方表示，目前查緝假車牌，是利用公務電腦連線到警局建置的「智慧型雲端影像檢索」（俗稱雲龍系統），查詢疑犯使用車輛，並啟動「特定目標即時告警功能」，勾稽車輛行駛軌跡，研判使用假車牌者行蹤，雲龍系統偵測到警方輸入車牌號碼後，該車行經警用車辨攝影機時就會啟動通知，即時監控逮人。

使用假車牌 可判刑1年

此外，不少民眾誤以為購用假車牌只是小罪「沒什麼」，因而不擔心被抓，若被抓罰點小錢就認了。實際上，買假牌使用的「行使偽、變造特種文書罪」，與製售假牌的「偽、變造特種文書罪」刑責相同，都可處最重一年徒刑，除車牌因故被吊扣，而去買假牌「頂替」等的單純犯行，若使用假車牌另有犯罪目的，一旦被查獲，仍恐判刑入獄，民眾勿以身試法。

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