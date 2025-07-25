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    助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億 水房17人起訴

    助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億，水房集團主嫌等17人落網起訴。（資料照）

    助台版柬埔寨詐團洗錢4.3億，水房集團主嫌等17人落網起訴。（資料照）

    2025/07/25 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕「台版柬埔寨」詐騙集團虐死三人，震驚社會，經士林地檢署持續追查，再破獲該詐團的水房洗錢集團，洗錢金額高達四點三億餘元，昨依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪起訴十七人，聲請沒收犯罪所得。

    檢警追查，詐團以假冒財經名人、社群廣告等手法，引誘超過二百名被害人加入投資群組，下載假投資APP並匯款；隨後，水房將被害人匯入的資金先匯入第一層帳戶，再透過第二、第三層人頭帳戶與虛擬貨幣錢包層層轉移，藉由購買USDT（泰達幣）將款項匯出至境外交易所FTX、Whalefin等，再轉回詐團持有的虛擬錢包，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪金流去向。

    本案起於綽號「藍道」的男子杜承哲，二○二二年組成詐團行騙，該詐團已有兩名高層被判無期徒刑確定，「藍道」一審時也被判無期徒刑，目前上訴二審審理中。

    檢警追查發現，遭通緝的葉姓男子，自二○二二年八月發起兼主持與「藍道」合作的水房洗錢組織，由許姓男子負責指揮成員、分配轉帳與發放報酬；其餘十六名被告，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，有人協助金流轉換與電匯出境等，洗錢金額四億三三五一萬餘元。

    案由士林地檢署指揮新北市刑警大隊破獲，除通緝中的葉男外，許男等十七人昨天均被起訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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