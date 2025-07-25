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    渣警嘿咻女警 竊錄警花性愛片撈30萬 起訴

    渣警嘿咻女警，還偷拍剪輯成「警花風雲錄」網售撈30萬元被起訴。（資料照）

    渣警嘿咻女警，還偷拍剪輯成「警花風雲錄」網售撈30萬元被起訴。（資料照）

    2025/07/25 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕台中市警察局一名男警四年前與某女警嘿咻時，偷拍兩人性愛影片，未料男警去年將影片剪輯出精華片段，以「警花風雲錄」名稱上網出售，獲利達三十萬元；台北地檢署昨依涉犯妨害祕密、妨害性隱私、販售猥褻影像等罪起訴男警。

    剪成13分鐘警花風雲錄

    檢警追查，渣男警與被害女警於二○二一年三、四月間短暫交往，男警卻趁機偷拍兩人性愛影像。三年後，渣警將影片剪輯成十三分鐘精華片段，分別在TG、Threads刊廣告，標榜影片為「超越身價上億的爆乳CEO網紅大作」，以三千元賣給至少百名網友，獲利逾三十萬元。

    男警還以帳號「健身教練阿澤」名義PO文強調，影片內容可完全看到女生的表情，吸引購買收藏。事後，有陌生網友私訊被害人，告知網路上有人在販售她的性影像，並提供網址截圖給被害女警，被害人向婦幼警察隊報案。

    經警方蒐證追蹤，去年六月前往台中市北區某分局搜索該名男警的辦公處所，查扣多支手機及隨身碟、記憶卡、遠程無線攝影機等物，移送台北地檢署偵辦。

    檢察官偵查認定，該名男警涉犯無故以錄影方式竊錄他人非公開活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像罪；檢察官在起訴書中痛批，男警身為執法人員，知法犯法，敗壞官箴，請求法院量處適當之刑。

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