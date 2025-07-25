換車道未全程打方向燈 法院認證撤罰

國道公路警察局在臉 書粉絲專頁宣導變換 車道「全程使用方向 燈」。（取自國道公 路警察局臉書粉絲專 頁）

2025/07/25 05:30

已達提醒周邊人車效果 不算違規

〔記者彭健禮／苗栗報導〕車輛變換車道應打方向燈，常見「未全程使用方向燈」遭到檢舉，並遭裁罰三千元。但日前一件檢舉開罰案，台中高等行政法院審理後判決撤罰，因為法官認為，只要打方向燈的行為，已能達到提醒周邊人車的實效，就不算違規。

蘇姓男子今年一月駕車行經國道三號，從外側輔助車道換至外線車道時，被民眾檢舉「未依規定變換車道（未全程使用方向燈）」 ，被開單裁處三千元罰鍰。蘇男提起行政訴訟，主張當時有打方向燈，是方向盤回正時方向燈自動熄滅，且後方車輛已知悉其動向，未造成危險。

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「道路交通安全規則」規定，變換車道時應先顯示方向燈，並持續至「完成」變換車道。不過中高行法院認為，法規目的在於提醒周邊用路人，避免誤判駕駛動向，依此，汽車變換車道時，只要其持續顯示方向燈的過程，已足使周邊人車獲得提醒，得以預作因應，無誤判其行車動向之虞，即屬「完成」變換車道，毋須待車身完全進入、且方向燈持續顯示至最後一刻。

重複撥燈桿 反易發生意外

法官指出，現行多數車輛方向燈的設計，當方向盤回正時，方向燈撥桿會自動歸位熄滅；若要求駕駛於回正過程中，再重複撥方向燈桿，在變換車道準備回正直行的短暫狀態中，恐怕因此手忙腳亂，反易發生意外，影響行車安全。

此外，大部分車身既已進入欲變換的車道，其行車動態已明，不致有周邊人車不能及時察知因應之虞，如此解釋始合於法規範之目的，依此判決裁罰的處分撤銷。

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