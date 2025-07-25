施姓科員出身醫師、律師家庭／卻連抽獎也要作弊A獎品

台南市府工務局施姓科員，勘災翹 班到小學游泳，還猥褻兩男童，犯 後被查獲收押。 （資料照）

2025/07/25 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市工務局建築工程科卅四歲施姓科員，涉嫌在校園內猥褻兩名男童遭收押偵辦及停職。經查，涉案科員過去曾任職台南市政府市場處，當時就因離譜、荒唐的劣跡黯然離開市場處，但隔年就考上高考，重回台南市政府擔任工務局科員，原本可以「重新做人」洗刷劣名的他，沒想到涉犯對兒童性犯罪的更嚴重惡行。

同事眼中，施姓科員頭腦聰明，卻常有令人匪夷之舉。二○二二年至二○二三年任職南市經發局市場處期間，他為了在尾牙抽中獎品，私自影印十張摸彩券參加抽獎，增加中獎機率，結果被抽中不只一個獎項，讓同仁譁然。

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當初經發局對「抽獎事件」擬予懲處時，施母曾為子求情，最後施員自行請辭離開。沒想到去年通過高考，進入工務局成為建築工程科科員後，依舊「怪習難改」，經常不請假、不配合管理，一再令上級傻眼。

同事私下形容，施每次搞小動作對人不友善，並非天衣無縫，事後一查證就被戳破；有人說，他前一個服務單位是在中央交通部門，也因為出事才離開。

更令人錯愕的是，他常在長官不在時溜進辦公室，翻找隨身碟，只為確認是否有人對他「不利」。同事說，他彷彿活在自己的防衛世界裡，對機關交辦工作常「看心情」，甚至在處理議員質詢稿時，懶得一一分類回應，硬是全部糊成一團，交差了事。

據悉，該科員家庭背景優渥，家族中有醫生、律師，自己出事後還能考上高考，再度為自己掙回一片天，可惜其怪異行徑最終惹出大禍。犯下刑事案件後，南市工務局立即將他停職，強調將視法院判決結果依法嚴懲，不排除開除。

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