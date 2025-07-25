為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    施姓科員出身醫師、律師家庭／卻連抽獎也要作弊A獎品

    台南市府工務局施姓科員，勘災翹 班到小學游泳，還猥褻兩男童，犯 後被查獲收押。 （資料照）

    台南市府工務局施姓科員，勘災翹 班到小學游泳，還猥褻兩男童，犯 後被查獲收押。 （資料照）

    2025/07/25 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市工務局建築工程科卅四歲施姓科員，涉嫌在校園內猥褻兩名男童遭收押偵辦及停職。經查，涉案科員過去曾任職台南市政府市場處，當時就因離譜、荒唐的劣跡黯然離開市場處，但隔年就考上高考，重回台南市政府擔任工務局科員，原本可以「重新做人」洗刷劣名的他，沒想到涉犯對兒童性犯罪的更嚴重惡行。

    同事眼中，施姓科員頭腦聰明，卻常有令人匪夷之舉。二○二二年至二○二三年任職南市經發局市場處期間，他為了在尾牙抽中獎品，私自影印十張摸彩券參加抽獎，增加中獎機率，結果被抽中不只一個獎項，讓同仁譁然。

    當初經發局對「抽獎事件」擬予懲處時，施母曾為子求情，最後施員自行請辭離開。沒想到去年通過高考，進入工務局成為建築工程科科員後，依舊「怪習難改」，經常不請假、不配合管理，一再令上級傻眼。

    同事私下形容，施每次搞小動作對人不友善，並非天衣無縫，事後一查證就被戳破；有人說，他前一個服務單位是在中央交通部門，也因為出事才離開。

    更令人錯愕的是，他常在長官不在時溜進辦公室，翻找隨身碟，只為確認是否有人對他「不利」。同事說，他彷彿活在自己的防衛世界裡，對機關交辦工作常「看心情」，甚至在處理議員質詢稿時，懶得一一分類回應，硬是全部糊成一團，交差了事。

    據悉，該科員家庭背景優渥，家族中有醫生、律師，自己出事後還能考上高考，再度為自己掙回一片天，可惜其怪異行徑最終惹出大禍。犯下刑事案件後，南市工務局立即將他停職，強調將視法院判決結果依法嚴懲，不排除開除。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播