勘災翹班 還猥褻2男童 台南荒唐公務員 停職收押

台南市府工務局施姓科員，勘災翹 班到小學游泳，還猥褻兩男童，犯 後被查獲收押。 （資料照）

2025/07/25 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南市政府工務局服務的卅四歲施姓科員，原訂本月十八日上午要到台南市北門區執行丹娜絲風災的勘災公務，未料他駕駛公務車外出後，翹班到南區一所小學的游泳池游泳，期間見有兩名男童走進更衣室，竟大膽尾隨跟入，涉嫌猥褻二童還拍下不雅照。被侵犯的二童事後告訴老師，校方緊急通知家長報案，警方當天中午就在安平區攔下公務車，將施員帶回調查，詢後依違反兒少性剝削防制條例罪移送台南地檢署，檢方認定涉案重大、有再犯之虞，將他聲押禁見，十九日獲台南地方法院裁准收押禁見。

開公務車勘災 跑去游泳

據了解，這名科員極可能是預謀犯案，當天假借外出會勘災後復建工程的公務名義，實際上根本沒去北門災區，而是跑到南區一所小學游泳，游到一半見兩名男童進入更衣室，當時四下無人，施員趁機跟進更衣室猥褻二童及拍照，犯後拿出準備好的內褲給男童穿，行徑惡質大膽，令人匪夷所思。

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侵犯後 拿準備好的內褲給童穿

兩名學童受害後告訴老師，校方急忙通知家長報案處理，警方循車號追查涉案男子的車輛，當天中午在安平區攔下公務車，查出涉案人竟是工務局的正式公務員。

南市工務局接獲有科員對兒童犯下性犯罪後，才知道施員翹班沒去勘災，還進而犯下刑案，十分震驚，隨即呈報將涉案科員處分停職，還要另行追究違規駕駛公務車翹班的行政責任。校方表示，已加強泳池安全管理，禁止外人進入，並對受害學生進行心理輔導。

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