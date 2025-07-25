國內首宗 破假車牌產銷源頭 客製化生產、電商銷售 逮17人

新北市刑警大隊破獲國內首宗製售假車牌的源頭，直搗工作室及工廠，查扣雷射切割機。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/25 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕假車牌氾濫，過去賣家都是從境外進貨假車牌成品，再轉售給買家，新北市刑警大隊本月初破獲國內首宗製售假車牌的源頭，逮捕分別負責中下游銷售鏈與上游生產線的男子郭俊良、宋姓女子、以及買家等共十七人；警方表示，不法集團製售的假車牌成品包括梅花標誌、打凸號碼等一應俱全，幾可亂真。

任何車牌都不拒 吸引買家下單

新北警方日前查獲假車牌使用者後溯源追查，掌握五十三歲郭男以代號「無所不拋」在蝦皮、露天等電商平台販售「客製化假車牌」，任何車牌包括需求汽車牌、紅或黃色大型重機車牌等的客戶，來者不拒，吸引不少買家下單，甚至不乏代客訂購的車行買家，購得假牌後高價轉售給客人。

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警方調查，郭男依客戶需求接單後，繪製有梅花標誌等的草圖，交給位於新北市蘆洲區的雷射切割廠五十五歲宋姓老闆娘，由工廠初步製出毛胚車牌；郭男再以手工「後段加工」，比如打凸號碼、噴漆及烤漆，製成幾可亂真的假車牌，以每套（前後車牌）三千元至五千元賣出。

梅花標誌、打凸號碼 幾可亂真

郭男平日修機車，另在三重租屋成立個人工作室接單，警方本月初前往郭的工作室搜索查扣十五面假車牌，並到蘆洲工廠查扣雷射機台等，逮捕郭、宋二人和十五名買家。警方過濾帳冊，已有上百人下單，郭男個人的不法所得至少兩百餘萬元，訊後依偽造特種文書罪將郭、宋二人，以及依行使偽造文書罪將買家移送法辦。

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