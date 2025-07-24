女律當門神 中國詐團抖音直播賣假翡翠

勾結中國直播賣假翡翠，男子莫文昌 等19人移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

2025/07/24 05:30

詐台人千萬 台首腦莫文昌、顧問何紫瀅收押

〔記者邱俊福、王定傳／台北報導〕男子莫文昌為首的不法集團，去年間涉嫌勾結中國假翡翠買賣直播間，以其擔任在台代收付業務角色，寄送誆稱是高價翡翠的染色石英給被害人，或者向被害人收取款項，短短半年，造成至少十一名退休的長者掏錢投資或者購買假翡翠，財損達上千萬元；刑事警察局偵四大隊第三隊上周二逮捕莫嫌與旗下車手外，也將協助該集團車手脫罪、洩密的台南律師界知名「媽媽牌律師」何紫瀅等共十九人查獲到案，檢方複訊後將莫、何二人向法院聲請羈押禁見獲准。

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警方調查，去年中旬開始，有中國詐騙集團利用臉書與抖音平台開設直播間，先後以「一佳」、「一嘉」珠寶名義，由八名中國籍直播主，向民眾推銷販售每個十多萬元至五、六十萬元的假翡翠，或者誆稱投資原石保證獲利方式行騙，導致許多民眾因而匯款投資或購買假翡翠，再由四十七歲莫男為首的不法集團成員，假冒在台業務、服務專員向被害人收取款項，事後再以不出貨，或者寄送沒有價值的染色石英，致被害人血本無歸。

而為取信被害人，莫男除租用一家經營不善的行銷公司作為買賣合約的賣方外，更聘請四十九歲台南知名女律師何紫瀅為法律顧問，將法律顧問資訊印於買賣合約上，利用民眾對律師的信任，提高面交車手收款成功率，並將其導向是單純買賣糾紛，而何女也於二車手取款被逮後，依指示前往辯護，還涉嫌利用辯護人身分替莫男傳話，並洩漏偵查進度，據以規避犯行。

澳洲Global吸金1.1億 約談11人

台北地檢署也偵辦另起詐騙案，澳洲Global公司涉於二○一九年至二○二三年間，推出投資外匯保證金、危老都更或防疫旅館等不動產及泰國藥物植物農產計畫（即大麻）等方案，透過幹部或業務辦說明會方式，宣稱投資期限三年至七年，保證獲利，年化報酬率高達七％至十四％，向五十多名被害者吸金一‧一億元，檢察官昨指揮調查局台北市調查處約談該集團業務總監郭家希及其丈夫錢祺圍、執行長、營運長等十名被告及一名證人共十一人到案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

被害人購買的假翡翠。（刑事局提供）

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