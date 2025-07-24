民眾檢舉貨車超重不易 須賴監警聯合稽查

新北市萬里中福路昨天早上發生國光客運1死14傷重大車禍。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天發生在新北市萬里區曳引車撞國光客運事故，疑是曳引車超載過彎後失控，公路局副組長陳俊宏表示，根據汽車裝載貨物超重處罰規定，道路交通安全規則第卅八條第一項第三款訂有車輛總重或總聯結重量限制，例如全聯結車不得超過四十二公噸、半聯結車不得超過三十五公噸。

而依據道路交通安全規則第七十九條第一項第一款規定，貨車的裝載貨物不得超過核定的總重量或行駛橋樑規定的載重限制。

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另外，道路交通管理處罰條例第廿九條之二規定，汽車裝載貨物不得超過核定之總重量或總聯結重量，違反者處罰鍰並責令改正或當場禁止通行，罰鍰金額最低為一．一萬元，依超載噸數累進罰鍰金額，例如超載十五公噸罰鍰四萬元。

陳俊宏表示，為防範大型貨車超重等違規，公路局各區監理所每月皆與地方政府及國道警察局合作，主要於國道地磅站進行大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛之監警聯合稽查勤務；另各區監理所針對平面道路部分亦聯合地方政府，於大貨車常出沒路段或重要聯外道路編排監警聯合稽查，以加強執行超載違規取締，兩者合計每月排定聯合稽查班次約四十五班。

陳俊宏指出，另外，民眾檢舉車輛超重部分，因從車輛外觀尚難判斷有無超重，且車輛總重需透過地磅量測，爰實務上較少由民眾檢舉車輛超重。交通部公路局說明，這起事故經查國光客運、曳引車的駕駛和車輛狀況都合格，經警方初步判定為曳引車行經彎道處跨越對向車道，但確切原因警方仍在釐清中。

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