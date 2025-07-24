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    坐第一排 優秀科技男通勤內科斷魂

    坐在國光客運第一 排的39歲游姓男乘客 傷重不治，車內監視 器拍到他生前帶耳機 ，疑似在打手遊。 （記者林嘉東翻攝）

    坐在國光客運第一 排的39歲游姓男乘客 傷重不治，車內監視 器拍到他生前帶耳機 ，疑似在打手遊。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/07/24 05:30

    高中妹哽咽：原本要坐第一排 目睹曳引車從頭頂掠過

    〔記者林嘉東、盧賢秀、俞肇福、林惠琴／綜合報導〕一輛滿載鋼條的曳引車昨疑因超載，在新北萬里區失控撞及一八一五號國光客運，造成一死十四傷，坐在第一排傷重不治的卅九歲游姓男子，每天從野柳住處搭國光客運到內湖科技園區上班，是名優秀的工程師；另名搭客運上學的郭姓女高中生原本要坐第一排靠窗，獲知游男傷重不治後哽咽回述事故當時。

    游男是野柳人 與退休父同住

    當地野柳里長黃長生說，游男是土生土長的野柳在地人，有二個妹妹，是家中的長子，游男在父母離異後，與跑船多年、現已退休的父親同住在野柳老家；游男每天從野柳住處搭車前往內湖科技園區上班，想不到上班途中發生意外身故，家人悲痛不已。

    游父拭淚 趕來見最後一面

    游父獲知愛子上班途中遇死劫，跑到基隆長庚見愛子最後一面，面對國光客運、慈濟團體致贈他慰問金，游父都婉拒，他悲痛頻頻拭淚，幾度無法站立，需靠旁人才能勉強站立，對於外界關懷也只是說謝謝，無法多說一句話。

    搭公車上學的郭姓女高中生獲知游男傷重不治後哽咽說，她在一八一五號國光客運起點站磺港路上車，當時上車時，一度打算坐在第一排靠窗，後來改變心意往後走到中段第五排的位置，想不到半途發生事故；她眼見翻車的曳引車從她頭頂掠過，車窗當場碎裂，她被玻璃碎片刺傷，致手、腳等多處都受有擦、挫傷；多名乘客頭部、手腳也被碎玻璃劃傷，她事後自行就醫，包紮後已無大礙。

    另名被受傷的高姓女乘客憶述，故當時，車上乘客大多都在閉目養神，突然一聲巨響；她雖然有繫安全帶，整個人還是被撞擊力震到彈起來，接著看到車輛冒煙，趕緊衝下車避難。

    車禍中傷患主要傷勢為骨折居多，卅一歲曳引車司機葉姓駕駛送三軍總醫院，院方表示，病人到院時，意識清楚。

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