眼睜睜見曳引車失控衝過來⋯只能急煞 國光司機：閃都閃不掉

新北市萬里中福路 昨天早上發生國光客 運1死14傷重大車禍 ，現場慘不忍睹。 （圖為民眾提供，記 者俞肇福翻攝）

2025/07/24 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀、俞肇福／新北報導〕一輛滿載廿多噸鋼條的曳引車（半聯結車），昨天上午在新北市萬里區中福路段，與一八一五號國光客運對撞事故，造成一死十四傷；國光客運被撞擊後，五十七歲陳姓司機驚魂未定指出，他眼睜睜見聯結車突然失控打滑，朝他的車撞過來，閃都無法閃。

事故當時，國光客運包括駕駛在內共有四十一人，國光客運陳姓司機肋骨骨折，但意識清楚，新北市萬里派出所警員莊育承第一個趕到現場時，陳男不斷要求莊員先上去，看還有一個沒有下車的游男受傷情況，直到獲知游男已無呼吸心跳後，才在莊員的環抱下，從駕駛座上脫困；陳告訴莊員，他眼見曳引車車斗整個偏移、翻覆，有緊急踩煞車靠右，曳引車頭仍高速撞過來，連閃都無法閃。

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女客驚魂︰乘客亂成一團

嘴唇受傷的乘客張女，昨天一早與顧姓老公一如往常從萬里搭國光客運往台北上班；不料，車行駛至中福路時的車禍現場前，聽到「卡」、「卡」的聲音，接著就出事，車內乘客亂成一團，害怕國光客運會爆炸，她解開安全帶，張女驚魂未定地回憶說，要感謝國光客運司機臨危不亂，拚命要乘客快下車。

司機冷靜要乘客快下車

張女說，司機很冷靜叫大家不要慌亂，設法解開身上安全帶，自己重要的隨身財物帶下車，她擔心等下是否會「火燒車」？沒想到司機安慰大家，不要怕，車輛已經熄火，應該不會火燒車，「不要急！不要亂！趕快下車」，才讓大家能脫困。

國光︰若是對方責任會求償

其他受傷乘客表示，曳引車好像有載鋼條太重、跨過雙黃線，國光客運司機努力去閃對面車輛，仍然無法閃過。

國光客運總經理任季男指出，陳姓司機意識還清楚，臉上鼻子有出血，醫師表示他有多根肋骨骨折，他是經驗相當成熟的駕駛，據了解，車禍發生的時候時速大概是四十多公里。任季男表示，如果鑑定顯示是對方車輛的責任，會求償。

基隆市衛生局長張賢政前往基隆長庚探視傷者，他說陳姓客運司機開口第一句話就是問乘客的傷勢，希望先照顧其他乘客，令人敬佩。

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