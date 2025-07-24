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    首頁　>　社會

    滿載鋼條曳引車 萬里撞客運1死14傷

    滿載鋼條的貨運曳引車，昨天上午行經新北市萬里區中福路、磚廠路口前的下坡路段，撞上對向國光客運，車禍造成1死14傷。（民眾提供）

    滿載鋼條的貨運曳引車，昨天上午行經新北市萬里區中福路、磚廠路口前的下坡路段，撞上對向國光客運，車禍造成1死14傷。（民眾提供）

    2025/07/24 05:30

    過彎未減速 後車斗失控衝對向

    〔記者林嘉東／新北報導〕滿載十一綑、重逾廿公噸鋼條的一輛營業貨運曳引車，昨天上午七時五十分行經新北市萬里區中福路、磚廠路口前的下坡路段，過彎時未減速，致後車斗失控偏滑至對向車道，拉扯車頭造成整輛車側翻，還撞上搭載四十名乘客、從對向開過來的一八一五路國光客運，坐在客運車上左側第一排的卅九歲游姓男乘客首當其衝，頭部重創不治，卅一歲曳引車葉姓駕駛臉部、肋骨多處骨折重傷，陳姓客運司機與十二名乘客也受傷。

    左側第一排乘客 頭部重創不治

    這輛從台中北上的曳引車，原本要開到萬里工廠卸貨，肇事後客運車頭及左側車身受創嚴重，大片擋風玻璃碎裂，噴濺，五十七歲陳姓客運司機肋骨斷兩根。

    金山警分局交通組長黃國龍說，曳引車撞擊瞬間，滿載的鋼條往客運的前方和左右兩側噴飛，還好沒有擊中客運，否則後果更加不堪設想；一名騎在客運車後方的女騎士，被噴飛出來、順著下坡車道衝滑而來的鋼條嚇到，緊急右轉才躲過一劫。

    金山分局萬里派出所警員莊育承，當時駕車開在曳引車後方要去上班，一過事故彎道就聽到巨大車禍撞擊聲，趕緊停車協助救援。

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