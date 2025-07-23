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    1死2傷 小黃違規左轉 出差男乘客枉死

    計程車被攔腰撞，造成1死2傷。 （記者徐聖倫翻攝）

    計程車被攔腰撞，造成1死2傷。 （記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/23 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊昨凌晨零時許發生嚴重車禍，一輛計程車疑似貪快違規左轉，被直行的灑水車攔腰撞上後半部，其中六十七歲計程車駕駛趙姓男子大腿骨折，後座卅二歲越南籍乘客陳姓女子骨盆骨折，而四十六歲馮姓男子坐在車門邊首當其衝，全身多處骨折，疑似有內出血，三人被送醫救治，趙男、陳女保住一命，但馮男則傷勢過重不治。

    據悉，馮男前日自中部北上出差，順道拜訪熟識多年的陳女，兩人當晚就在萬華聚會。結束聚會後，馮男攔下趙男的計程車，送陳女一起回新莊。趙男行經新莊區中正路欲左轉中港路，但未待左轉燈號亮起，貪快直接左轉，不料對向車道一輛灑水車反應不及，攔腰撞上計程車後半部，坐在車門邊的馮男首當其衝。

    路過民眾見狀報警，警方、消防據報趕抵，發現計程車駕駛趙男大腿骨折，後座乘客陳女骨盆骨折，首當其衝的馮男則全身多處骨折，疑似有內出血，傷勢嚴重，三人被緊急送醫急救。駕駛趙男、乘客陳女經救治後保住一命，馮男仍傷重不治。

    警方針對趙男與灑水車駕駛廿二歲許姓男子進行酒測，兩人酒測值均為零，沒有酒駕。經監視器看來，趙男在紅綠燈的左轉燈號還沒亮起之前就左轉，已明顯違規，但雙方肇責仍有待釐清，許男則表示，自己看見左轉車根本來不及反應。警詢後，依過失致死罪嫌，將趙、許兩名駕駛移送法辦。

    監視器拍下計程車違規左轉（圓圈處） 。 （記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下計程車違規左轉（圓圈處） 。 （記者徐聖倫翻攝）

    灑水車攔腰撞上計程車後半部，車頭 毀損。 （記者徐聖倫翻攝）

    灑水車攔腰撞上計程車後半部，車頭 毀損。 （記者徐聖倫翻攝）

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