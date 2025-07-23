罷免投票前掃黑 破明仁會吸收少女仙人跳

警方攻堅逮捕竹聯幫明仁會成員陳姓主嫌。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/23 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕警政署在罷免投票前夕，發動十二天全國大掃黑行動，共查緝一七七個幫派犯罪組織、犯嫌一○五三人；其中，新北市警永和分局查獲以竹聯幫仁堂明仁會自居的成員陳正叡，涉嫌吸收少女，再設局仙人跳，被害人付出部分「和解金」才得以脫身，警方攻堅逮捕陳嫌等六人送辦。

警方調查，竹聯幫仁堂明仁會新店分會成員廿八歲陳嫌，今年三月底利用輟學的十六歲少女，在社群平台Instagram亂槍打鳥，主動加入陌生男子好友，其中，廿六歲白牌車司機秦姓男子，誤以為走桃花運落入陷阱，雙方相談甚歡多日留下聯繫方式後，並相約至秦男位於新北永和居住地碰面，殊不知全是黑幫所設圈套。

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據知，少女進入秦男租屋處後，趁對方盥洗時將大門開啟，陳嫌再指揮在外埋伏黃姓等四名小弟闖進屋內，一行人踹破浴室門後，將秦男痛毆一頓再以束帶綑綁，且逼迫下跪唸出預先準備好道歉稿內容，甚至強行拍攝裸體影像勒索五十萬元和解金，而秦男苦苦哀求後，只好先付出現有的六萬元，才得以順利脫身。

永和分局偵查隊長李翊凡指出，案經報請新北地檢署指揮偵辦，組成專案小組蒐證追查，於本月七日清晨兵分多路於新北淡水、三重及北市南港等地區執行攻堅，逮捕陳嫌、旗下小弟及少女共六人，另查扣手機及匯款紀錄等證物。

警方說，竹聯幫仁堂明仁會利用未成年人從事不法犯罪，已觸犯組織犯罪防制條例「招募吸收未成年之人加入犯罪組織、從事犯罪行為，加重其刑二分之一」規定，警詢後，將陳嫌等五人依組織犯罪防制條例、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像等罪嫌移送新北地檢署偵辦，少女則移送少年法庭審理，同時擴大追查有無其他被害人。

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