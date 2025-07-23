疑電動車釀災／蘇澳惡火 移工和孕妻2屍3命

蘇澳一間透天厝昨下午發生大火，印尼移 工與孕妻命喪火窟。 （宜縣消防局提供）

2025/07/23 05:30

〔記者江志雄、王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路一棟三層樓透天厝，昨天下午發生大火，住在三樓的印尼移工與懷孕七個月同鄉妻子命喪火窟，魂斷異鄉，釀成二屍三命悲劇。消防局研判起火點疑就是停放在一樓的電動機車，是否是充電引起，或另有其它原因，仍待進一步釐清。

失火透天厝一樓是停業的快炒店，沒有住人，有停放電動機車，二、三樓租給移工當宿舍；火災發生時，二樓房客菲律賓籍一對男女在外工作逃過一劫，住在三樓的印尼籍移工夫妻檔卻遭遇死劫。

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宜蘭縣消防局在一點廿八分獲報火警，有孕婦受困屋內，消防人員到場時，建物已全面燃燒，廿分鐘後控制火勢後進屋搜查，先在二、三樓樓梯間發現一名倒地女子，之後在三樓廁所內找到一名男子，二人被尋獲時已失去生命徵象，送醫急救。

經調查，確認二名死者是住在透天厝三樓的印尼籍夫妻，男生在附近水泥廠當作業員，女生在家待產。不排除男方中午回家與妻子共進午餐，午休時察覺透天厝失火，屋內木質隔間導致火勢一發不可收拾，妻子下樓逃生，丈夫躲進廁所，雙雙被濃煙嗆昏喪命。

宜縣消防局火調人員昨天下午勘驗火場，排除人為縱火，研判起火點在一樓，失火後濃煙往上飄散，一樓停放有三輛電動機車與電動機車電池，疑與起火原因有關，是否充電引起，或另有其它原因，今天將二度勘查採證釐清。

據了解，罹難的印尼藉男性移工三十五歲，名為阿顧斯（音譯），二○一八年抵台，是合法移工；三十歲妻子叫蒂亞，二○二三年來台工作，已懷孕七個月，一週前被嘉義通報失聯。

據了解，這棟屋齡三十二年透天厝，近期才由屋主委託銷售，售價九九八萬元，每坪單價約廿萬元，如今遭到祝融，仲介透露應會暫先停售，待屋主處理。

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