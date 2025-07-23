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    還敢當黃牛？首腦恐罰5千萬

    警方在黃牛住處搜出大批演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在黃牛住處搜出大批演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/23 05:30

    注意！歌迷持假證件進場也違法 最重判5年

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局破獲柳男黃牛集團，除查出GD及其他演唱會門票序號上千組，同時在電腦中發現尚未開演的BLACKPINK及孫燕姿等演唱會門票序號，其中超熱門的BLACKPINK序號逾六百組。警方說，國內部分演唱會採實名制認證後，確實有改善黃牛狀況，本案是首起持假身分證入場的集團性犯案，黃牛業者除涉及最重可判刑五年的刑責，還恐面臨超過五千萬元的鉅額罰款。

    警方也特別提醒，持用偽造身分證件通過實名制驗證的粉絲，雖然目的只是為了聽演唱會，但行為已經違法，依戶籍法，亦可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五十萬元以下罰金，呼籲民眾追星之餘，切勿以身試法。

    刑事局說，文化創意產業發展法業於二○二三年六月二日正式施行，若將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，可處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰，而且是賣出一張，就可裁罰該張票的票面價或定價十倍至五十倍罰鍰，賣愈多罰得愈多；以本案黃牛業者所賣都是一張八九八○元的VVIP門票，且一張黃牛票賣價最高喊到八萬元，初步清查集團獲利逾二千萬元，粗估總共恐遭罰五千萬元以上的罰鍰。

    警方查出，柳男透過管道與境外搶票集團交易，還親自前往香港付錢交貨，對方提供門票序號及當初搶票偽造的身分證號及名字，他回台再以電腦輸出製作假身分證，並約定在小巨蛋附近飯店房內交易。

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