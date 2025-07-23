國內首宗 GD演唱會實名制遭滲透／黃牛集團偽造千名粉絲身分 撈2千萬

黃牛在社群平台販售各式演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/23 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕韓流天王G-Dragon（GD）權志龍睽違八年再度登台，本月十一日在台北小巨蛋展開為期三天的《Übermensch》世界巡迴演唱會，演唱會一票難求，黃牛集團竟透過境外搶票網站，取得大批門票，並標榜可以偽造身分證、通過現場實名制認證，吸引上千名粉絲網路認購，警方循線逮柳姓男子等四嫌，扣得一五○○組兌票序號，初估不法所得超過二千萬元，詢後依違反文化創意產業發展法及戶籍法移送台北地檢署偵辦。本案也是國內首宗破獲滲透實名制演唱會、以假身分進場的集團性犯罪。

境外搶票偽造 4嫌落網

據知，GD演唱會票價最貴八九八○元，採實名制認證，一人最多可買二張，需登記身分證、電話號碼，演唱會當天要核對身分才能入場。五月開賣旋即秒殺，許多向隅粉絲哀號，購票時「瞬間網站當機」、「還沒輸入完成就結束」。

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刑事局偵一大隊發現，有賣家公開於社團平台販賣GD演唱會門票，保證可通過實名制認證，一張八九八○元的VVIP門票，最高喊到八萬元；經查為四十二歲柳姓男子的黃牛集團，利用小巨蛋附近的高級飯店作為交易處所，就近提供兌票服務，將買家提供的身分證照片加工，以偽造身分證通過現場實名制認證進場。

偽造粗糙 持假票歌迷被攔

警方說，黃牛集團會把登記票券的假身分證貼上歌迷照片，再交給歌迷，歌迷進場戴上手環後，再安排早已潛入的工讀生，在場內某處統一回收；黃牛集團當初研判，現場人潮眾多，演唱會工作人員應該沒時間一個個對臉、對資料。

沒想到柳男製作的身分證實在粗糙，工作人員稍一辨識就可發現是假的，當場阻擋這些持假證的粉絲入場，報警處理，導致許多粉絲入場發現大批空位竟然沒人，還狐疑納悶「票這麼難買、人怎麼不來！」

警方在黃牛住處搜出大批演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

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