釣魚盜LINE冒用行騙 高市府官員受害

LINE帳號被盜用正確處理方式

2025/07/22 05:30

高市警局研議協助公務手機加強資安防護

〔記者黃良傑／高雄報導〕LINE遭詐團利用釣魚程式盜用情況越來越嚴重！高雄市水利局局長、教育局副局長、前警察局副局長都成被害人，遭歹徒侵入盜用行詐，高市警局積極研議協助公務手機加強資安防護。

警方統計，高雄今年五月全市發生盜冒用LINE帳號詐騙案共五十九件、詐騙金額七六九萬七三三二元，六月五十八件、詐騙四八二萬四五○○元，光兩個月總共就詐騙一二五二萬餘元，案件還有日益增加趨勢，還有市府局處正副首長受害，引起警方重視。

請繼續往下閱讀...

警方表示，盜冒用LINE帳號詐騙案件手法，主要是詐團先傳簡訊詐稱「有獎票選」、「民調問卷」或「小孩比賽投票」等話術，再附上釣魚網連結，騙取被害人的手機號碼、LINE移機碼、認證碼之後，詐團就佔領了被害人的LINE，再依被害人LINE的通訊親友，以亂槍打鳥方式行詐。

據了解，包括高雄市水科局局長蔡長展、教育局副局長黃盟惠，以及已退休的前警察局副局長宋孔慨等人，LINE都被盜冒用，再企圖向三人的親友行詐，警方獲報立即展開因應與宣導。

遭盜用 可強制登出自救

警方指出，一旦發現LINE遭盜、冒用時，除向LINE官方告知外，還可採取「自救」方法，儘速強制登出及取代原本的LINE，必須到APP重新下載LINE，用原手機門號申請新的帳號；警方也提醒民眾應將通訊軟體更新至最新版本，減少程式漏洞，避免遭歹徒侵入盜冒用行詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法