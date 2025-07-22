律師︰未成年孩子犯錯 父母須連帶負責

我國民法有規定，未成年人侵害他人權利時，父母等法定代理人須連帶負責。（資料照）

2025/07/22 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕對於男高中生在校內偷拍四位女教師的身體私密處影像還PO上網，一審法官判男學生與其母親要連帶賠償慰撫金給女師。律師施志遠表示，我國民法有規定未成年人侵害他人權利時，父母等法定代理人須連帶負責，有多例判賠情事；除非是父母有善盡監督未成年子女的責任，才能免責，但司法實務上很少能舉證成功的。

曾任法官的施志遠表示，我國民法第一八七條件規定，未成年人對他人權利造成侵害時，法定代理人需連帶負責，其立法理由是為了避免未成年人因為無資力，致使被害人求償無門所設。

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在日常生活中，舉凡未成年人偷拍侵害他人隱私、擔任車手犯罪或無照駕駛法定代理人的車輛撞傷他人，法定代理人都需連帶負責。法定代理人若要免除連帶責任，必須主動提出已經嚴加監督並未疏懈的證據，或縱使已有相當之監督，仍不免發生損害的事證，但這在司法實務上鮮少能舉證成功。

施志遠說，縱使因故未能與未成年孩子住在一起，父母也無法當作免責理由。身為法定代理人平常應留意未成年孩子的交友狀況及日常行為，倘有發生偏差行為應適時糾正，或時常與學校導師聯繫及輔導室諮商導正，並適度留下事證；倘若發生孩子失蹤或不知去向，也應及時報警協尋，才能避免法定代理人有疏於管教、監督孩子的責任。

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