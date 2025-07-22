自由日日Shoot》男童母淚控 機械車位操控盲點 設計不良

台中市都發局勘察事故機械車位，因查無許可證，勒令停止使用。（市府提供）

2025/07/22 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中北屯區某社區三十七歲劉姓男子抱著一歲大兒子在準備在車內取物時，卻因機械停車設備突如其來作動下降，父子連同車輛瞬間墜落到下層車位，導致男童當場遭夾重壓，送醫不治，男童母親情緒崩潰，控訴機械車位設計不良與維護皆存疏失，檢警已完成相驗，昨持續到場釐清是機械故障或其他原因，全案朝劉男過失致死罪偵辦。

據了解，這棟位於北屯區北平路三段的社區大樓，車子進入地下停車場必須先經過一道車庫，人車下降後再駛入地下一樓機械停車位，當天晚間六時許，劉男妻子仍在上班，他獨自帶著兩名年幼兒子外出用完餐，抵達社區機械車位後父子三人下車，劉男突想到還有東西放在副駕，先讓三歲大兒子在車道等候，自己則單手抱著一歲小兒子返回車子，打開車門探身取物。

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不料，此時有其他住戶此時也開車返回，在不知情狀況下，自一樓車庫就開始操作機械車位啟動鈕，結果機械停車平台感應一作動，父子倆連同整輛車被一起帶往下層車位，瞬間下墜讓劉男摔倒、兒子從懷中滑落，劉男車門又來不及關，撞到一旁欄桿，車子失去平衡，而機械車位未感應到人員異常，繼續下降，劉男連忙去按暫停鈕，但已來不及。

男童慘遭傾斜轎車夾壓導致「頭都變形了！」，驚魂未定的父親緊抱傷重男童從地下室衝回一樓，邊跑邊大聲求救，鄰居紛紛上前協助，男童被送醫急救，最終仍因頭部重創傷勢過重回天乏術，也讓劉男當場自責痛哭，而檢察官昨天完成相驗，男童死因是創傷性顱內出血。

這起意外也震驚社區，男童母親情緒崩潰，控訴機械車位設計不良與維護皆有疏失，她透露監視器拍攝案發時，有住戶在機械車位仍有人未離開時，就進入車庫，質疑設計不良，認為其他使用者進入機械車位車庫內，明明還在視線盲點區，卻可以操控其他車位，讓其他人的車位作動，就像生命握在別人身上，也認為機械車位維護廠商涉有嚴重疏失。檢警持續調查，將劉男列為過失致死罪被告，偵訊後請回，而該名住戶及機械車位的維護廠商暫列關係人，昨連同管委會由檢察官進一步調查釐清。

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