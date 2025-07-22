自由日日Shoot》台中機械車位奪童命 無使用許可證 勒令停用開罰

台中市都發局勘察事故機械車位，因查無許可證，勒令停止使用。（市府提供）

2025/07/22 05:30

〔記者許國楨、蘇孟娟／台中報導〕台中北屯區北平路上一處社區大樓十九日晚間發生機械停車位夾壓死一名一歲男童事故，台中市都發局查出，該社區大樓機械停車位未申請使用許可證，已勒令停止使用並將開罰。

都發局︰未申報機械車位 有黑數

都發局指出，該社區是一九九六年建物，當時尚無機械停車設備須有許可證始發建物使用執照的規定，但法令二○○四年通過後，須依規申請使用許可證，由建物所有人自負管理及維護責任，但該建物未依規辦理；目前全市有申請許可證機械停車設備約七千件，但自一九九六年到二零零四年之間是否仍有未申報的機械停車格？則恐仍有黑數。

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管委會︰每月定期維修保養

這起機械停車位意外，是一名劉姓男住戶抱著一歲大兒子準備車內取物時，疑因其他準備停車住戶按下開關，導致機械車位異常作動導致，大樓管委會說，每月均請廠商定期維修保養，大樓是三十年老建物，未適用新建築法規，也未注意防呆保護機制，未料發生憾事。

無防呆保護機制 發生憾事

台中市都發局針對事故機械停車位已派員偕同專業技師現場勘查，發現該大樓機械停車設備未領有使用許可證，除當場勒令停止使用，並將依規裁罰三千元以上、一萬五千元以下罰鍰，並限期改善及補領使用許可證。

都發局指出，內政部在二○○四年訂定「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」，要求相關設備須每月保養，並辦理年度安全檢查取得使用許可證，法令通過後的建物須依規申請；該事故大樓是一九九六年的建築物，建築物領有都發局使用執照，依核准竣工圖說地下設有機械停車設備及地上一層昇降平台，屬辦法發布實施前的機械停車設備，當時雖尚無法令規範機械停車設備須有使用許可證，但辦法公布後建物所有人須依規併同建築法規定，辦理年度安全檢查取得使用許可證，由建物所有人自負管理及維護責任。

都發局指出，目前建物公安申報及公安稽查未列建築物機械停車設備檢查項目，須由建物所有人自主申請，目前全市有申請許可證機械停車設備約七千件，並無統計未申報的社區大樓機械式停車設備資料，未來會再加強公寓大廈管委會宣導申請機械停車設備許可證，並提醒建物管理人落實管理及維護責任，若未依規定辦理可依建築法規範處罰。

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