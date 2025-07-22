ACE王牌交易所案 再逮9嫌 佯稱資產代幣化 訛400人詐24億

警方查扣來嫌宣稱與虛幣掛鉤的藝術品。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/22 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕知名虛擬幣投資公司「ACE王牌交易所」去年遭檢警查緝，被認證為超大型洗錢詐騙集團，警方上週又逮九名成員到案，六十二歲主嫌來智行透過購買名家藝術珍品，包含張大千、朱銘等人作品取信被害人，發行「空氣虛擬幣」割韭菜，讓四百名被害人血本無歸，詐騙金額達廿四億元。

購買名家藝術品取信被害人

警方指出，「資產代幣化」為新興金融投資概念，以高價實體資產如房地產、股票，發行相對應虛擬幣；來嫌與旗下成員也利用此概念，佯稱虛幣可與藝術品、高價中藥、茶葉等實體資產結合，營造「實體資產支持」具高保值性與升值潛力的錯覺，誘騙民眾上當投資。

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來嫌等人會在拍賣會上購買名家作品，包含張大千畫作、于右任墨寶、朱銘雕塑，甚至有日本視覺藝術家名和晃平等人作品，先以真品取信於人。

發行「空氣虛擬幣」割韭菜

接著透過社群平台投放廣告、尋找投資客，假稱他們發行的虛擬幣，是以「資產代幣化」連結上述各式名家作品，誘騙投資客砸錢；甚至連手上沒有的商品，包含高價中藥冬蟲夏草、普洱茶等，也發行虛擬幣賣給投資客。

等到投資客要變現，或想要拿到實體商品，來嫌等人以商品還能增值為藉口，一拖再拖，最終有投資客報警，才知虛幣與商品根本沒有連結掛勾，成了冤大頭。

警方逮捕來嫌等九人到案，查扣現金、泰達幣、比特幣、乙太幣共約九百萬元，後續將循司法程序處理變賣，將不法所得返還被害人。

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