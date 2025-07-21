恆春廟會扛轎踩炮炸傷8人 皮都剝落

屏東恆春福德路廟會鞭炮爆炸意外， 8人燒燙傷送醫。 （消防局提供）

2025/07/21 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮福德路昨天下午發生一起廟會鞭炮施放意外，造成八人嚴重燒燙傷，其中兩人達二度燒傷，腳部皮膚剝落，傷勢怵目驚心，所幸經搶救後均無生命危險。

屏東縣消防局表示，傷者分別送往恆春基督教醫院五人、恆春旅遊醫院兩人及南門醫院一人接受治療，其中五人分別轉送高雄地區醫院；事故原因尚待進一步調查釐清。

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據了解，事發當時，當地正舉行傳統廟會活動，信徒依循習俗進行「扛轎踩炮」儀式，參與轎班扛著神轎在燃放的鞭炮與鞭炮間來回穿梭，場面熱鬧非凡。

「扛轎踩炮」為恆春地區常見的廟會活動，衝廟門象徵祈福，但該場廟會卻不明原因導致鞭炮瞬間引發火勢，波及多名參與轎班。

現場目擊者描述，火光伴隨濃煙竄起，場面一片混亂，傷者因疼痛不斷哀嚎，民眾急忙以瓶裝水澆灑降溫，其中五人自行前往一旁的恆基醫院治療。

資深廟會參與者陳先生說，這種燒灼傷意外大多是鞭炮堆積過多導致，因爆燃空氣溫度升高，才會造成扛轎者被瞬間高溫灼傷。

屏東縣消防局指出，昨天下午四時許接獲報案後迅速出動，消防人員第一時間趕赴現場，將傷者緊急送醫，並協助疏散人群以防事故擴大。恆基等醫院指出，傷者多為燒燙傷，部分傷者傷勢較重，轉院後需接受後續觀察與治療。

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