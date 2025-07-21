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    詐團還放颱風假 警破假虛幣實體店

    警方查扣用來取信被害人的文件等犯 案工具手。 （警方提供）

    警方查扣用來取信被害人的文件等犯 案工具手。 （警方提供）

    2025/07/21 05:30

    租商辦 員工偽裝上班族 降低被害人戒心

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近期破獲一樁精心包裝的虛擬貨幣詐騙案，與傳統詐團藏身民宅、大樓不同，這個集團竟大手筆租下市區的商業辦公室，偽裝成合法虛擬幣商實體店面營運，員工要打卡上下班，甚至在日前丹娜絲來襲時放颱風假，以假亂真手法令人哭笑不得。

    台中市警局第二分局昨天指出，該詐團偽裝成合法幣商，租下北區中清路上商辦營運，立人派出所員警八日接獲民眾報案，指稱在LINE群組中，被拉進虛擬貨幣投資群，遭詐一三五萬元，詐團聲稱只要再交九十九萬元就能領回高額「獲利」，幸好他機警報案，並配合員警佯裝投資者，到該據點交易逮人。

    當員警進一步搜索時，赫然見到第二名被害人，正趕到現場準備面交六十六萬元，這名女被害人先前已遭詐騙四十三萬元，員警立刻攔下，阻止她再受損失，更誇張的是，現場電腦桌面還留有另一名被害人資料，警方火速通知對方到場報案，查出他同樣損失四十二萬元。

    警方指出，該假幣商詐團藉由整齊辦公空間與明確分工來營造合法感，環境與員工堪比正職上班族，降低被害人戒心，其中三十六歲李姓車手負責與被害人接洽、安排會面，廿二歲郭姓車手則負責取錢，警方在查處過程中，還發現詐團竟也放颱風假。

    兩名車手警詢後依詐欺等罪名法辦，檢方聲押二人獲准，警方也提醒，根據《洗錢防制法》新規，自去年十一月起，未合法登記虛擬資產服務業者，不得提供相關服務，投資虛擬貨幣務必查證對方是否合法合規，切勿輕信「高報酬、低風險」話術，以免血汗錢成詐團提款機。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方當場逮捕兩名車手。 （警方提供）

    警方當場逮捕兩名車手。 （警方提供）

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